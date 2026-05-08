UFO και στην Ελλάδα είδαν Αμερικανοί πιλότοι: Δεκάδες αρχεία στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Πεντάγωνο – Δείτε βίντεο

Μετά την εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Πεντάγωνο άρχισε σήμερα Παρασκευή να δημοσιοποιεί περισσότερα αρχεία σχετικά με UFO και παράξενα φαινόμενα.

Η δημοσιοποίηση, η οποία έγινε σε μια νέα ιστοσελίδα του Πενταγώνου με θέμα τα «UFO», περιλαμβάνει 162 αρχεία από το FBI, το Υπουργείο Άμυνας, τη NASA και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει το CBS news τα έγγραφα περιέχουν μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, φωτογραφίες και αναφορές για θεάσεις ανεξήγητων αντικειμένων, περιγράφοντας λεπτομερώς περιστατικά που χρονολογούνται δεκαετίες πίσω από ολόκληρο τον κόσμο.

«Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, έχουν τροφοδοτήσει εδώ και καιρό δικαιολογημένες εικασίες -και είναι καιρός ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα μάτια του», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σε ανακοίνωση κατά τη δημοσίευση των πρώτων αρχείων.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν βίντεο ανεξιχνίαστων υποθέσεων καθώς και αρχεία από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν 120 αρχεία PDF, 28 βίντεο και 14 εικόνες. Οι φωτογραφίες είναι ένα μείγμα εικόνων ύποπτων αντικειμένων στον ουρανό, που τραβήχτηκαν από στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά περιλαμβάνουν επίσης φωτογραφίες από τη Σελήνη που τραβήχτηκαν από αστροναύτες της NASA.

Μία εικόνα είναι μια φωτογραφία του FBI πάνω στην οποία έχει τοποθετηθεί ένα γραφικό ενός αντικειμένου που περιγράφεται από έναν αυτόπτη μάρτυρα. Το σύνθετο σκίτσο δείχνει ένα «φαινομενικά ελλειψοειδές αντικείμενο από μπρούντζο που υλικοποιείται από ένα έντονο φως στον ουρανό, μήκους 130-195 ποδιών, και εξαφανίζεται ακαριαία».

Πηγή φωτογραφίας: Πεντάγωνο

Ο ιστότοπος του Πενταγώνου για τα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ) αναφέρει ότι τα νέα έγγραφα θα δημοσιοποιούνται σταδιακά «καθώς εντοπίζονται και αποχαρακτηρίζονται, με δόσεις να αναρτώνται κάθε λίγες εβδομάδες».

Τα αρχειακά υλικά που δημοσιοποιούνται αφορούν «ανεξιχνίαστες υποθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα σχετικά με τη φύση των παρατηρούμενων φαινομένων». Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη επαρκών δεδομένων, ενώ το υπουργείο καλωσόρισε την ανάλυση από τον ιδιωτικό τομέα.

Από τα 162 αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, τα 108 περιέχουν διαγραφές. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι οι πληροφορίες αποκρύφθηκαν για να «προστατευθεί η ταυτότητα των αυτόπτων μαρτύρων, η τοποθεσία των κυβερνητικών εγκαταστάσεων ή πιθανώς ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με στρατιωτικές εγκαταστάσεις που δεν σχετίζονται με τα UAP (Άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα)».

«Δεν έχουν γίνει διαγραφές σε κανένα από τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν βάσει της οδηγίας του Προέδρου Τραμπ σχετικά με πληροφορίες για τη φύση ή την ύπαρξη οποιασδήποτε συνάντησης που αναφέρθηκε ως UAP ή συναφές φαινόμενο», ανέφερε η δήλωση.

Οι αναφορές για την Ελλάδα

Όπως θα δείτε στο βίντεο του foxNews (στον χρόνο 1:34), στα αρχεία περιλαμβάνεται βίντεο από την Ελλάδα που τραβήχτηκε τον Οκτώβριο του 2023 με άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο να πετάει πάνω από το Αιγαίο.

🛸Archivo Ovni

📍Grecia – 01/10/2023



Otro objeto no identificado que ejecuta giros bruscos y repetidos de casi 90 grados, maniobras que ninguna aeronave actual puede realizar a esas velocidades.



Un piloto sometido a esas fuerzas habría perdido el conocimiento en segundos. pic.twitter.com/6ykSByc83h — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) May 8, 2026

Η εντολή του Ντόναλντ Τραμπ

Τον Φεβρουάριο ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο και σε άλλους επικεφαλής υπηρεσιών να δημοσιοποιήσουν αρχεία σχετικά με τα UFO και οποιαδήποτε «εξωγήινη και εξωπλανητική ζωή».

Τους ζήτησε «να ξεκινήσουν τη διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης» οποιωνδήποτε σχετικών αρχείων και ζήτησε τη δημοσιοποίηση «οποιασδήποτε και όλων των άλλων πληροφοριών που συνδέονται με αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά, θέματα».

Το Πεντάγωνο παρακολουθεί εδώ και δεκαετίες αναφορές για αυτό που αποκαλεί μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα, ή UAP. Ωστόσο, ο στρατός ανέφερε σε έκθεση του 2024 ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οποιαδήποτε κυβερνητική έρευνα σχετικά με τα UAP έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν είναι σίγουρος για το αν υπάρχουν ή όχι εξωγήινοι.

Το Πεντάγωνο άρχισε να δημοσιεύει εικόνες πριν από αρκετά χρόνια, αφού δημιούργησε έναν ιστότοπο για το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών όλων των Τομέων (AARO), το οποίο είχε αναλάβει την ανάλυση αναφορών για μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα. Ο ιστότοπος του AARO δημιουργήθηκε το 2023.