Σέρρες: Ξανά με τα τρακτέρ στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Έδωσαν ραντεβού στον Προμαχώνα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών έδωσαν ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα Σερρών για το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου στις 11:00, με στόχο να μεταβούν στον Προμαχώνα όπου θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση πάρθηκε χθες Πέμπτη (7/5) μετά από συνάντηση που πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο Προμαχώνα στη Νέα Ζίχνη.

Ο αγρότης Στέργιος Νικολής έγραψε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «αγροτοκτηνοτρόφοι περνάμε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους. Με απλήρωτες παραγωγές, αυξημένα κόστη και χωρίς ουσιαστική στήριξη, δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο σιωπηλοί. Παρά τις δουλειές και την πίεση της εποχής, είμαστε αποφασισμένοι να βγούμε ξανά στον δρόμο και να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε. Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλη αδιαφορία».

Από το μπλόκο του Προμαχώνα ο αγρότης Κώστας Τριανταφύλλου μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών τόνισε ότι για πρώτη φορά, περίοδο σποράς, που οι συνάδελφοι του έπρεπε να βρίσκονται στα χωράφια, θα βρεθούν το πρωί της Παρασκευής στη διασταύρωση του Λευκώνα με στόχο να φτάσουν ως τον Προμαχώνα.

Όπως είπε ο κ. Τριανταφύλλου, εκείνη την ημέρα θα αποφασίσουν τη στάση τους αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουν είναι να βρεθούν κυρίως με τα αυτοκίνητα τους στον Προμαχώνα (όσοι μπορούν θα πάνε με τα τρακτέρ τους) για να διαμαρτυρηθούν γιατί όπως τόνισε από αυτά που τους είχε υποσχεθεί το Υπουργείο, ελάχιστα έως και καθόλου έχουν υλοποιηθεί. «Έχουν μείνει πολλά χωράφια στο Νομό ακαλλιέργητα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έφυγαν από τον πρωτογενή τομέα, ενώ κι αυτοί που παρέμειναν προχώρησαν σε σπορά με πίστωση στους γεωπόνους» είπε ο κ. Τριανταφύλλου.

Όσο για το αν προχωρήσουν στον αποκλεισμό του Προμαχώνα, ο κ. Τριανταφύλλου είπε ότι αυτό δεν έχει αποφασισθεί μέχρι τώρα, ουσιαστικά θα είναι μια παράσταση διαμαρτυρίας ενώ όπως τόνισε και τις πενήντα μέρες που υπήρχε το μπλόκο του Προμαχώνα δεν ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος αφού προχωρούσαν σε ολιγόωρο αποκλεισμό μόνο για τις νταλίκες. Πάντως η οριστική απόφαση θα παρθεί το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου.

