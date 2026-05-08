Θεσσαλονίκη: Λύκος εμφανίστηκε στα Μετέωρα – Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση λύκου στην περιοχή των Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη, καθώς το άγριο ζώο εντοπίστηκε να κινείται σε γειτονιά κοντά στο άλσος Μετεώρων, στην οδό Καβάλας, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η παρουσία του λύκου καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κατοικίας, με το βίντεο να δείχνει το ζώο να περιφέρεται στους δρόμους της περιοχής αναζητώντας πιθανότατα τροφή ή διέξοδο προς πιο φυσικό περιβάλλον.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει στους κατοίκους, καθώς αυξάνονται οι εμφανίσεις άγριων ζώων κοντά στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.