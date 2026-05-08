Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για να διεκδικήσει επίσημα θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να διεκδικήσει δικαιοδοσία σε θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί «αμφισβητούμενες» στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg σήμερα Παρασκευή (8.5.26).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση Ερντογάν ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, που κατά το Bloomberg αμφισβητεί η Τουρκία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, «διακινδυνεύοντας την αύξηση των εντάσεων».

Οι πηγές που επικαλείται το Bloomberg αναφέρουν ότι «αυτό είναι το πρώτο βήμα της Τουρκίας για να εδραιώσει τους ισχυρισμούς της και να δηλώσει επίσημα την ιδιοκτησία των πιθανών πόρων φυσικού αερίου».

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εκφράζει τον τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα (ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τις θέσεις της Ελλάδας και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας) σε επίσημη μορφή για πρώτη φορά, ανέφεραν οι πηγές. Δεν είναι σαφές πότε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι «η Τουρκία είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και αυτά της αυτοανακηρυγμένης Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) στον αγώνα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου». Αυτή την εβδομάδα, ο κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

«Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει ένταση», δήλωσε στο κοινοβούλιο την Τετάρτη ο Τούρκος εθνικιστής Ντεβλέτ Μπαχτσελί και αρχηγός του Κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης (MHP). «Αλλά οποιαδήποτε κίνηση που αγνοεί τα δικαιώματά της, τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή τους Τουρκοκύπριους θα αντιμετωπίσει μια σθεναρή απάντηση».

Πηγή: onalert.gr