ΥΠΑΑΤ για αφθώδη πυρετό στη Λέσβο: Ακόμη και με εμβολιασμό θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα εκρίζωσης

Διευκρινίσεις για το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιαστικού πλάνου κατά του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο δίνει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον απόηχο σχετικών δημοσιευμάτων.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διευκρινίζει ότι, παρά τα σενάρια για πιθανό εμβολιασμό κατά του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, η θανάτωση των θετικών εκτροφών εξακολουθεί να αποτελεί υποχρεωτική μέθοδο εκρίζωσης του νοσήματος, βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου:

  • Η θανάτωση των θετικών εκτροφών παραμένει υποχρεωτική, βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, ως μέθοδος εκρίζωσης του ιδιαίτερα μεταδοτικού νοσήματος.
  • Τα εμβόλια αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την αποτροπή μόλυνσης των ζώων και τον περιορισμό της περαιτέρω μετάδοσης του ιού.
  • Ακόμη και σε περίπτωση εμβολιασμού, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την εκρίζωση του νοσήματος, όπως η θανάτωση των θετικών εκτροφών, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, η υγειονομική ταφή, οι καθαρισμοί και οι απολυμάνσεις.
  • Για την απόφαση εφαρμογής εμβολιαστικού προγράμματος συνεκτιμώνται τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι κίνδυνοι περαιτέρω εξάπλωσης του νοσήματος και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο εμβολιασμός στο υγειονομικό καθεστώς της χώρας.
  • Η υφιστάμενη κατάσταση βρίσκεται υπό διαρκή αξιολόγηση, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιαστικού πλάνου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

Το υπουργείο σημειώνει, τέλος, ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και την επιστημονική κοινότητα.

