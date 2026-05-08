Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος που έκρυψε αεροβόλο όπλο σε θάμνο – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του

Συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση του Νόμου περί όπλων, κλοπή και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, πρόκειται για 37χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατελήφθη να έχει απορρίψει σε θάμνο στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, ένα αεροβόλο όπλο. Σημειώνεται ότι στην κατοχή του βρέθηκε ηλεκτρικό πατίνι και κράνος, τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, ενώ κατά την σύλληψη του αντιστάθηκε σθεναρά.