Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (10/5) στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών λόγω αγώνα δρόμου

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, την Κυριακή (10-05-2026) ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών διοργανώνει αγώνα δρόμου 5 και 1 χλμ με την επωνυμία «9 ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Για τον αγώνα δρόμου των 5 χλμ: Από ώρα 08:00 δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση όλων των οχημάτων και από ώρα 10:00 η κυκλοφορία και στάση αυτών, προοδευτικά και ανάλογα με το χρονικό σημείο διέλευσης των δρομέων, στις παρακάτω οδούς του Δήμου Νεάπολης – Συκεών: στην οδό Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως, στην οδό Κασταμονής από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως, στην οδό Μητροπόλεως από τη συμβολή της με την οδό Κασταμονής μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γληνού, στην οδό Μητρ. Καραβαγγέλη από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως, στην οδό Δημ. Γληνού από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως μέχρι τη συμβολή της με την οδό Οδυσσέα Ελύτη, στην οδό Οδυσσέα Ελύτη από τη συμβολή της με την οδό Διγενή μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μ.Τριανταφυλλίδη, στην οδό Μ. Τριανταφυλλίδη από τη συμβολή της με την οδό Οδυσσέα Ελύτη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου, στην οδό Αν. Παπανδρέου από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Κύπρου, στην οδό Κύπρου από τη συμβολή της με την οδό Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ρήγα Φεραίου, στην οδό Ρήγα Φεραίου (ρεύμα πορείας προς την οδό Επταπυργίου) από τη συμβολή της με την οδό Κύπρου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Επταπυργίου, στην οδό Επταπυργίου (ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά) από τη συμβολή της με την οδό Ρήγα Φεραίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Οδ. & Απ. Φωκά, στην οδό Οδ. & Απ. Φωκά από τη συμβολή της με την οδό Επταπυργίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ζαχ. Γουναρίδη, στην οδό Ζαχ. Γουναρίδη από τη συμβολή της με την οδό Οδ. & Απ. Φωκά μέχρι τη συμβολή της με την οδό Καρόλου Κουν, στην οδό Καρόλου Κουν από τη συμβολή της με την οδό Ζαχ.Γουναρίδη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ρήγα Φεραίου

Για τον αγώνα δρόμου των 1 χλμ: Από ώρα 08:00 δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση όλων των οχημάτων και από ώρα 10:00 η κυκλοφορία και στάση αυτών, προοδευτικά και ανάλογα με το χρονικό σημείο διέλευσης των δρομέων στις παρακάτω οδούς του Δήμου Νεάπολης – Συκεών: στην οδό Ν. Παρασκευά από τη συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ιωάννου Μιχαήλ, στην οδό Ιωάννου Μιχαήλ από τη συμβολή της με την οδό Παρασκευά μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σαράφη, στην οδό Μιχαήλ Καραολή από τη συμβολή της με την οδό Ιωάννου Μιχαήλ μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου, στην οδό Ελ. Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Μεσολογγίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δημ. Ανδρέου, στην οδό Δημ. Ανδρέου από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ρήγα Φεραίου, στην οδό Ρήγα Φεραίου (ρεύμα πορείας προς την οδό Επταπυργίου) από τη συμβολή της με την οδό Δημ. Ανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Καρόλου Κούν και στην οδό Καρόλου Κούν από τη συμβολή της με την οδό Ρ. Φεραίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Καλπακίου.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από το δρομολόγιο κίνησης των δρομέων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν την διαδρομή και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

