Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο στον Περιφερειακό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, με έναν 49χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, στο ρεύμα προς ανατολικά πριν την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα. Το δίκυκλο που οδηγούσε ο 49χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα και στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.