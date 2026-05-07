Μαριλού Κατσαφάδου: Με είχαν προσεγγίσει από το YFSF πριν από μια δεκαετία και την περίοδο του κορονοϊού

Η Μαριλού Κατσαφάδου αποκάλυψε πως έχει δεχθεί δις πρόταση από την παραγωγή του YFSF προκειμένου να δώσει το παρών εξηγώντας γιατί φέτος ήταν η κατάλληλη στιγμή.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου, με αφορμή τη συμμετοχή στον νέο κύκλο του σόου μεταμφιέσεων που παρακολουθούμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Πως πήρες την απόφαση να πεις το “ναι” στο Your face sounds familiar;

Κρατάει χρόνια αυτή η ιστορία. Με είχαν προσεγγίσει από την παραγωγή και πριν από μια δεκαετία, δεν προχώρησαν τότε οι συζητήσεις, μετά υπήρξε νέα πρόταση κατά την περίοδο του Covid. Ωστόσο, τότε το σόου δεν βγήκε στον αέρα. Τώρα, δέχθηκα πάλι πρόταση και χάρηκα πάρα πολύ. Ήθελα πολύ να λάβω μέρος σε αυτή την παραγωγή και είχα δίκιο. Είμαι κατενθουσιασμένη και θεωρώ πως είναι εμπειρία ζωής. Όσες δουλειές και να κάνεις, το YFSF είναι κάτι που δεν ξεχνιέται.

Ο τρόπος που γίνεται και η προσοχή που δίνεται, όλος αυτός ο κόσμος που δουλεύει… Αισθάνομαι σαν να είμαστε σε παραγωγή του Χόλιγουντ. Υπάρχει πολύ μεγάλο επιτελείο που κάνει και βοηθά σε αυτές τις τρομερές μεταμορφώσεις που βλέπουμε σε κάθε επεισόδιο. Δεν γίνονται εύκολα στην Ελλάδα τέτοια πράγματα. Στην αρχή, που ξεκινήσαμε, ένιωσα σαν να με πέταξαν σε ένα στάδιο και να μου είπαν: “Πάλεψε”. Την πρώτη φορά, είπα μέσα μου: “Που βρίσκομαι τώρα;”. Στην πορεία το συνήθισα και είπα: “Παναγία μου, τι τυχερή που είμαι”. Το λέω όπου βρεθώ και όπου σταθώ, κάνω σαν παιδάκι.

Πως είναι τα backstage, η παρέα που έχει δημιουργηθεί;

Έχουμε δέσει όλοι οι συμμετέχοντες, έχουμε βρει τους χρόνους μας, μεταξύ μας είμαστε οικογένεια. Φροντίζουμε πολύ ο ένας τον άλλον, υπάρχει αγάπη, είναι το αυτονόητο αλλά δεν συμβαίνει πάντα στη δουλειά μας. Υπάρχουν φροντίδα και έγνοια για τον άλλον.

Το βιώνω όλο αυτό. Χαβαλές δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι πολύ το “κοπάνημα” και η δουλειά, τα ωράρια και όλα όσα πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν, όμως, η γλύκα και η αγάπη μεταξύ μας για όλα όσα συμβαίνουν.