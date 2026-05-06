Συναγερμός στην Πάτρα: Φωτιά σε χώρο εργοστασίου, στη βιομηχανική περιοχή – Στο σημείο 38 πυροσβέστες
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης με 38 πυροσβέστες και εννέα οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, στην βιομηχανική περιοχή Πατρών. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 6, 2026
