Ανδρουλάκης: Η μάχη των εκλογών θα είναι αξιακή απέναντι σε ένα τυχοδιωκτικό σύστημα

Συνεδριάζει σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Νίκος Ανδρουλάκης, με την πολιτική ατζέντα και τη στρατηγική ενόψει εκλογών να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διεύρυνση του κόμματος, ως βασικό άξονα για την επόμενη ημέρα.

Κατά την εισήγησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση, εστιάζοντας κυρίως στην οικονομία και τη λειτουργία των θεσμών. Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να μειώσει το κόστος διαβίωσης, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε παράλληλα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό σχέδιο με σαφή προοδευτικό προσανατολισμό. «Με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις, δεν διαμορφώνουμε μόνο τις συνθήκες μιας αξιόπιστης αντιπολίτευσης, αλλά και το κεντρικό αφήγημα για μια σοβαρή επόμενη κυβέρνηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά σε πρωτοβουλίες του κόμματος, όπως η καθιέρωση της 4ήμερης εργασίας, οι παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα και η προώθηση της κοινωνικής κατοικίας. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι, ενώ το ΠΑΣΟΚ θέτει την πολιτική ατζέντα, επιχειρεί να δαιμονοποιήσει τις προτάσεις του, καθώς –όπως είπε– έχει χάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και στο πεδίο των θεσμών, κάνοντας λόγο για «θεσμική παρακμή». Επικαλέστηκε τη στάση της κυβέρνησης σε υποθέσεις όπως το σκάνδαλο των υποκλοπών και ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι πλήττεται η αξιοπιστία της δημοκρατικής λειτουργίας.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα έχει έντονο αξιακό χαρακτήρα, θέτοντας –όπως είπε– απέναντι στους πολίτες «ένα τυχοδιωκτικό και αδίστακτο σύστημα» και μια προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

