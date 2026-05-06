Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το απόγευμα εντός φρεατίου, στη Θεσσαλονίκη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ., έναντι του Ιπποκρατείου νοσοκομείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας ενώ εκτιμάται πως ο άνδρας ήταν πιθανώς άστεγος.

Έρευνες για την υπόθεση διεξάγουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας.