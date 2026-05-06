Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το απόγευμα εντός φρεατίου, στη Θεσσαλονίκη.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ., έναντι του Ιπποκρατείου νοσοκομείου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας ενώ εκτιμάται πως ο άνδρας ήταν πιθανώς άστεγος.
Έρευνες για την υπόθεση διεξάγουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λαμία: Στη φυλακή γονείς που κακοποιούσαν το νεογέννητο μωρό τους – “Καταπέλτης” ο εισαγγελέας
- Κρήτη: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα
- Κλαυδία: Ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου, ήμουν τριών ετών