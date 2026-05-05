Σοκ στο Ηράκλειο: Δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του

Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στην Αμμουδάρα Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για βεντέτα. Ο νεαρός οδηγός φέρεται να είχε σκοτώσει τον γιο του άντρα με αποτέλεσμα ο πατέρας να πάρει το νόμο στα χέρια του και να πυροβολήσει τον νεαρό στην περιοχή του Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο.

Το έγκλημα σημειώθηκε στο Γάζι, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ο δράστης αρχικά διέφυγε με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, με πληροφορίες να αναφέρουν κίνηση προς την Αμμουδάρα.

Στη συνέχεια, ο πατέρας παραδόθηκε πριν λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Ο άτυχος 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.