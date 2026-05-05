Ο ΓΣ Ηρακλής καταγγέλλει επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ στους Χορτατζήδες – “Τραμπούκισαν οικογένειες, τρομοκράτησαν ανήλικα”

Επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ καταγγέλλει με ανακοίνωσή του ο ΓΣ Ηρακλής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΓΣ Ηρακλής, το περιστατικό σημειώθηκε χθες στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στους Χορτατζήδες.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, “ο Γ.Σ. Ηρακλής καταγγέλλει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη νέα θρασύδειλη επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις μας στους Χορτατζήδες. Για ακόμη μία φορά, οι χώροι του Συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίας και φόβου, την ώρα που εκεί βρίσκονταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μας μαζί με τους γονείς τους”.

“Δεν μιλάμε πλέον για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μιλάμε για μια επαναλαμβανόμενη και επικίνδυνη κατάσταση. Σήμερα είχαμε τραμπουκισμούς απέναντι σε οικογένειες και τρομοκράτηση ανήλικων παιδιών την ώρα της προπόνησης”, καταγγέλλει μέσω της ανακοίνωσής που εξέδωσε χθες ο ΓΣ Ηρακλής.

Υποστηρίζει μάλιστα πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που σημειώνεται επίθεση σε βάρος της ομάδας του Γηραιού. “Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε βανδαλισμούς και συνθήματα μίσους στους τοίχους του Ιβανωφείου. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε εισβολή σε αγώνα εφηβικού τμήματος μπάσκετ μέσα στο Ιβανώφειο, αλλά και την επίθεση του 2018 με λοστούς και κουκούλες”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο ΓΣ Ηρακλής στρέφεται κατά της ΕΛ.ΑΣ. την οποία κατηγορεί για τη στάση της ενώ παράλληλα εκφράζει ανησυχίες για την κοινή παρουσία Ηρακλή και ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΓΣ Ηρακλής

“Ο Γ.Σ. Ηρακλής καταγγέλλει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη νέα θρασύδειλη επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις μας στους Χορτατζήδες. Για ακόμη μία φορά, οι χώροι του Συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίας και φόβου, την ώρα που εκεί βρίσκονταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μας μαζί με τους γονείς τους.

Δεν μιλάμε πλέον για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μιλάμε για μια επαναλαμβανόμενη και επικίνδυνη κατάσταση. Σήμερα είχαμε τραμπουκισμούς απέναντι σε οικογένειες και τρομοκράτηση ανήλικων παιδιών την ώρα της προπόνησης. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε βανδαλισμούς και συνθήματα μίσους στους τοίχους του Ιβανωφείου. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε εισβολή σε αγώνα εφηβικού τμήματος μπάσκετ μέσα στο Ιβανώφειο, αλλά και την επίθεση του 2018 με λοστούς και κουκούλες.

Ως εδώ!

Εκφράζουμε την οργή μας για το πώς είναι δυνατόν δεκάδες άτομα να κυκλοφορούν ανενόχλητα γύρω από τους χώρους του Συλλόγου μας και να εισέρχονται σε αυτούς με σκοπό να εκφοβίσουν παιδιά, γονείς, αθλητές και εργαζόμενους. Ακόμη πιο εξοργιστική είναι η στάση των παριστάμενων αστυνομικών οργάνων, που αντί να προστατεύσουν τους παρευρισκόμενους, επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Η Πολιτεία και η Ελληνική Αστυνομία οφείλουν να σταματήσουν τις προφάσεις και να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Όταν τέτοια περιστατικά επαναλαμβάνονται, η ανοχή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συγκάλυψη της αδράνειας και, πλέον, καθαρή συνενοχή.

Παράλληλα, εύλογη ανησυχία προκαλούν τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να χρησιμοποιεί το Καυτανζόγλειο Στάδιο. Μετά από όσα έχουν συμβεί, απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις και πραγματικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των αθλητών, των παιδιών και των οικογενειών μας.

Ο Ηρακλής δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Είναι οι αθλητές του, οι ακαδημίες του, οι γονείς, τα μέλη και η ιστορία του. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μετατρέπει τους χώρους του σε πεδίο τρομοκράτησης και οπαδικής βίας.

Απαιτούμε την άμεση προστασία των εγκαταστάσεών μας.

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε!

Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ”