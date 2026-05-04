Πυρκαγιά από πυρά του Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πυρκαγιά ξέσπασε μετά από προειδοποιητικά πυρά του Ιράν στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά» σε βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στο εμιράτο μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος από το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα.

Λίγα λεπτά πριν το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι τέσσερις πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη.

«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται σε διάφορα μέρη της χώρας είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αεράμυνας των ΗΑΕ που αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones» ανέφερε σε ανακοίνωσή του.