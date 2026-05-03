Έγκλημα στη Νέα Μάκρη: Ο 36χρονος αποκάλυψε τους δράστες λίγο πριν ξεψυχήσει

Την ερχόμενη Τρίτη πρόκειται να απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την ανθρωποκτονία του 36χρονου Αιγύπτιου, στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη.

Πρόκειται για την 31χρονη εν διαστάσει σύζυγο του θύματος, τον 40χρονο νυν σύντροφό της και τον 33χρονο αδελφό της, όλοι αλλοδαποί. Σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες μαζί με άλλα δύο άτομα έστησαν ενέδρα στον 36χρονο, σε ένα παράπηγμα σε οικόπεδο στη Λ. Μαραθώνος, πολύ κοντά στο σπίτι, όπου το θύμα ζούσε μαζί με τον πατέρα του. Εκεί, οι δράστες τον ξυλοκόπησαν άγρια με μεταλλικούς σωλήνες και ξύλινα κοντάρια.



Ο 36χρονος διακομίστηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε πολύ σοβαρά κατάγματα στα πλευρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, κατέληξε δύο ημέρες αργότερα, στις 27 Απριλίου.

Αποκάλυψε τους δράστες λίγο πριν ξεψυχήσει

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο 36χρονος κατονόμασε στον πατέρα του τα τρία από τα πέντε πρόσωπα που του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν. Εκείνος με τη σειρά του, ενημέρωσε την Ασφάλεια Μαραθώνος.

Με αυτό το δεδομένο, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που συνέλεξαν από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά και με τη βοήθεια βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που, σύμφωνα με το Star, φέρεται να κατέγραψε τις κινήσεις των οχημάτων των δραστών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους τρεις εξ΄ αυτών.



Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο εμπλεκομένων στην υπόθεση.



Η 31χρονη είχε καταγγείλει το θύμα για ενδοοικογενειακή βία

Το κίνητρο του εγκλήματος ήταν οι προσωπικές διαφορές, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 31χρονη είχε καταγγείλει στην αστυνομία τον πρώην σύζυγό της τέσσερις φορές, τα τελευταία δύο χρόνια, για ενδοοικογενειακή βία.