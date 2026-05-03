Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες σπίτι στο Ωραιόκαστρο – Αστυνομικοί απεγκλώβισαν μητέρα και ανήλικα παιδιά

Φωτιά σε κεραμοσκεπή οικίας ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ κάτω από άγνωστες συνθήκες η φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στο Ωραιόκαστρο και γρήγορα επεκτάθηκε στην κεραμοσκεπή η οποία τυλίχτηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έφτασαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και μετά από ώρα κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Να σημειωθεί πως στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της αστυνομίας, μετά από κλήση, και απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά, ευτυχώς καλά στην υγεία τους.