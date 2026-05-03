Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες σπίτι στο Ωραιόκαστρο – Αστυνομικοί απεγκλώβισαν μητέρα και ανήλικα παιδιά
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά σε κεραμοσκεπή οικίας ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ κάτω από άγνωστες συνθήκες η φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στο Ωραιόκαστρο και γρήγορα επεκτάθηκε στην κεραμοσκεπή η οποία τυλίχτηκε στις φλόγες.
Στο σημείο έφτασαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και μετά από ώρα κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Να σημειωθεί πως στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της αστυνομίας, μετά από κλήση, και απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά, ευτυχώς καλά στην υγεία τους.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί στις ΗΠΑ
- Λαμία: Ανήλικες επιτέθηκαν σε 13χρονη με γροθιές σε κλωτσιές σε πάρκο – “Δεν θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα” λέει η μητέρα της
- GBL: Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω τον χαμένο ευρωπαϊκό τελικό και στρέφεται στο Περιστέρι και τα play offs – Ώρα και κανάλι μετάδοσης