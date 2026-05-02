Ημιβύθιση τουριστικού πλοίου στη Ζάκυνθο – Απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι έλεγχο αξιοπλοΐας

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ζακύνθου για περιστατικό ημιβύθισης ενός επιβατηγού – τουριστικού (Ε/Γ-Τ/Ρ) πλοίου, το οποίο ελλιμενιζόταν χωρίς επιβαίνοντες στον λιμενίσκο Αγίου Σώστη Λιθακίας Ζακύνθου. Άμεσα, στελέχη του Λιμεναρχείου Ζακύνθου μετέβησαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι το πλοίο είχε ημιβυθιστεί, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) Ζακύνθου. Από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ κατόπιν συνδρομής της Π.Υ. έγινε απάντληση των υδάτων από το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια ανελκύστηκε σε χερσαίο χώρο.

Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Λιμενικό Σώμα

