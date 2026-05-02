Σταμάτης Κραουνάκης για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Είμαι κατά της καλλιτεχνίας και των γηπέδων, αλλά αυτή τη γυναίκα τη συμπαθώ

Παρά τη διαφωνία του με τους καλλιτέχνες που τραγουδούν σε γήπεδα, ο Σταμάτης Κραουνάκης συνεχάρη την Άννα Βίσση για την επικείμενη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, εκφράζοντας τη συμπάθειά του στο πρόσωπό της.

Ο συνθέτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου, μεταφέροντας την άποψή του σχετικά με την απόφαση της Άννας Βίσση να τραγουδήσει τον Σεπτέμβριο στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης αν και δεν συντάσσεται με την επιλογή των καλλιτεχνών να τραγουδούν σε γήπεδα, σε ό,τι αφορά όμως την Άννα Βίσση δήλωσε πως τη συμπαθεί και ότι εκτιμάει την πορεία της. Πιο αναλυτικά, είπε: «Είμαι κατά της καλλιτεχνίας και των γηπέδων, αλλά συμπαθώ αυτή τη γυναίκα την εκτιμώ και μπράβο της. Τα γήπεδα είναι για άλλη δουλειά».