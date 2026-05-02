Ραγίζει καρδιές η Κατερίνα Παναγοπούλου στο δύσκολο αντίο: Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ

THESTIVAL TEAM

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση προχώρησε η Κατερίνα Παναγοπούλου το βράδυ του Σαββάτου, μέσα από τα social media.

Αφορμή στάθηκε η απώλεια ενός πολύ αγαπημένου της προσώπου, με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων να μοιράζεται λόγια γεμάτα συγκίνηση και τρυφερότητα μέσω story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

“Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας υπέροχος άνθρωπος, ο πιο γλυκός και τρυφερός φίλος, ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, με σπάνια καρδιά και καλοσύνη, ανωτερότητα, μα κυρίως με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά”.

“Δεν το πιστεύω ότι θα έγραφα ποτέ αυτές τις γραμμές και ότι δεν θα σε ξαναδώ, ότι δεν θα πάμε τις υπέροχες βόλτες μας, ότι δεν θα γελάσουμε παρέα, ότι δεν θα ονειρευτούμε, ότι δεν θα με συμβουλεύεις με αυτή τη μοναδική σου σοφία και τη σπάνια ικανότητα να μου δείχνεις πάντα την μεγάλη εικόνα σε όσα αξίζουν πραγματικά”.

“Σε αγαπάω με όλη μου τη δύναμη, θα έχεις πάντα μια μοναδική θέση στην καρδιά μου. Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ. Ότι μας την έσκασες τόσο νωρίς. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιάννη” καταλήγει η Κατερίνα Παναγοπούλου σ’ αυτό το φορτισμένο συναισθηματικά διαδικτυακό “αντίο” μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

