Χαλκιδική: Στις φλόγες διπλοκατοικία στον Νέο Μαρμαρά – Επεκτάθηκε και σε άλλα σπίτια η φωτιά

Μεγάλη αναστάτωση υπήρξε αργά χθες το βράδυ στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής για φωτιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στις 11:30 το βράδυ κάτω από άγνωστες συνθήκες σε διπλοκατοικία, η οποία τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ στην συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα δύο διπλανά σπίτια. Σε όλα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες ενώ ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος ένοικος.

