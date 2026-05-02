Χαλκιδική: Στις φλόγες διπλοκατοικία στον Νέο Μαρμαρά – Επεκτάθηκε και σε άλλα σπίτια η φωτιά
Φωτογραφία αρχείου
THESTIVAL TEAM
Μεγάλη αναστάτωση υπήρξε αργά χθες το βράδυ στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής για φωτιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στις 11:30 το βράδυ κάτω από άγνωστες συνθήκες σε διπλοκατοικία, η οποία τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ στην συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα δύο διπλανά σπίτια. Σε όλα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες ενώ ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος ένοικος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
