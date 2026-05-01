MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Μίλτος Πασχαλίδης: Η ασθένεια του είχε προσδόκιμο ζωής έξι μήνες και έζησε σχεδόν τρία χρόνια

|
THESTIVAL TEAM

Τετ α τετ με τον Τάσο Τρύφωνος βρέθηκε ο Μίλτος Πασχαλίδης, αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να παραχωρήσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που προβλήθηκε στην κυπριακή τηλεόραση.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοφιλής τραγουδοποιός μίλησε από καρδιάς για την ουσιαστική σχέση που είχε με τον Θάνο Μικρούτσικο και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη μάχη που έδωσε μέχρι το τέλος.

Ειδικότερα, ο Μίλτος Πασχαλίδης εξομολογήθηκε αρχικά πως “όταν “έφυγε”, είπα ότι έχασα τον τελευταίο σοφό άνθρωπο της ζωής μου. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσαμε να μιλάμε για φαγητό, μετά για μπάλα και μετά για ένα κονσέρτο του Σοστακόβιτς. Ήταν πραγματικά ωκεανός και ήταν σοβαρότατα δάσκαλος με το παράδειγμα του”.

“Εγώ “μιλάω” μαζί του, το έχω ακόμα αισθητικό πήχη. Δηλαδή όταν γράφω ένα τραγούδι, πάντα σκέφτομαι αν θα του άρεσε ή τι θα έλεγε. Πάντα το ‘χω αυτό στο μυαλό μου”.


“Από την πρώτη ημέρα ήξερα για το πρόβλημα της υγείας του. Παρακολουθούσα πάρα πολύ κοντά τη διεργασία και τις ήττες και τις νίκες, γιατί είχε και νίκες. Η ασθένεια του είχε προσδόκιμο ζωής έξι μήνες και έζησε σχεδόν τρία χρόνια άρα είχε και μικρές νίκηες, μέσα σ’ αυτό, τις οποίες τις πανηγυρίζαμε παρέα” συμπλήρωσε, επίσης, ο Μίλτος Πασχαλίδης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

