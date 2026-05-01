Θεσσαλονίκη: Σε κλοιό κινητοποιήσεων το κέντρο της πόλης – Χιλιάδες κόσμου τιμούν την Εργατική Πρωτομαγιά – Εικόνες και βίντεο

Με συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου και πορεία τιμάται σήμερα η Εργατική Πρωτομαγιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο απεργιακής κινητοποίησης που διοργανώθηκε από συνδικαλιστικούς φορείς και συλλογικότητες.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν η ΓΣΕΕ, το ΕΚΘ, το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες και συλλογικότητες, στέλνοντας μήνυμα για τα εργασιακά δικαιώματα και τις σύγχρονες προκλήσεις στον χώρο της εργασίας.

Μετά τη συγκέντρωση, ξεκίνησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ θα πραγματοποιήθηκε και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Εργατών, μπροστά από τον σταθμό «Βενιζέλου» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετείχαν πάνω από 3.000 άτομα.

Ο πρόεδρος του ΕΚΘ, Χάρης Κυπριανίδης, δήλωσε: «Η Πρωτομαγιά είναι μέρα τιμής για τους αγώνες που έδωσε η εργατική τάξη και το αίμα που χύθηκε. Επίσης η φετινή Πρωτομαγιά είναι και μία ευκαιρία να ακουστεί η σημερινή φωνή του χώρου της εργασίας. Για εργασιακή δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, Ανδρέας Στοϊμενίδης, ανέφερε: «Πριν από 140 χρόνια οι εργάτες στο Σικάγο έδωσαν τον αγώνα για να θεσπιστεί το 8ωρο. Πρόσφατα στην Ελλάδα έχει νομοθετηθεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εδραιώνεται η ανθρωποθυσία στους χώρους εργασίας. Επιχειρείται μία φίμωση των εργατών».

Η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά, με βασικά αιτήματα την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία των εργαζομένων.

Η αστική συγκοινωνία λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του ΟΑΣΘ στην απεργία της εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ θα εκτελούνται δρομολόγια της γραμμής Ν1 νυχτερινό ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο. Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», από τις 09.00 έως τις 16.00, ενώ αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στη γραμμή, λόγω της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης.