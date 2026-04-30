Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός στο Λονδίνο: Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία, υποψία για διαρροή αερίου

Ο σταθμός Farringdon στο Λονδίνο εκκενώθηκε και έκλεισε προσωρινά την Πέμπτη (30/4), καθώς υπήρξαν ενδείξεις για πιθανή διαρροή αερίου, ενώ μικρός αριθμός επιβατών ανέφερε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Η βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 09:42 τοπική ώρα και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά συνεργεία. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση του σταθμού, προκειμένου να διεξαχθούν έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού.

Οι σιδηροδρομικές Αρχές ενημέρωσαν το επιβατικό κοινό ότι δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς τον σταθμό έως τις 13:00, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους επιβάτες.

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρο το κεντρικό τμήμα της γραμμής Elizabeth, η οποία διέρχεται από τον σταθμό Farringdon, εντείνοντας τα προβλήματα στις μετακινήσεις στο κέντρο του Λονδίνου.

Οι επιβάτες της συγκεκριμένης γραμμής καλούνται να χρησιμοποιούν λεωφορεία της πόλης για τη μετακίνησή τους προς και από τον σταθμό, χωρίς επιπλέον χρέωση, μέχρι νεωτέρας.

