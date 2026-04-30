Lisa Kudrow: Κάθε χρόνο από τα δικαιώματα των Friends παίρνουμε 20 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ημέρα που τα Φιλαράκια είπαν αντίο στους θαυμαστές τους, ρίχνοντας αυλαία με το 236ο επεισόδιο έπειτα από 10 τηλεοπτικές σεζόν. Οι έξι αγαπημένοι μας φίλοι άφησαν για τελευταία φορά το κλειδί στο διαμέρισμα της Μόνικα, όμως τα «Φιλαράκια» συνεχίζουν να είναι η πιο «χρυσή» παρέα της τηλεόρασης.

Σε μια πρόσφατη, αποκαλυπτική συνέντευξή της στους Times του Λονδίνου, η Lisa Kudrow –η αγαπημένη μας Φοίβη Μπουφέ– επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί υποψιάζονταν, αλλά κανείς δεν είχε πει με τόση ειλικρίνεια: τα κέρδη από τη σειρά δεν σταμάτησαν ποτέ.

Η Kudrow αποκάλυψε πως κάθε ένας από τους έξι πρωταγωνιστές εξακολουθεί να λαμβάνει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τα πνευματικά δικαιώματα (residuals) της σειράς.

Το ποσό προκαλεί ίλιγγο, αν σκεφτεί κανείς ότι η σειρά προβάλλεται ασταμάτητα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ οι πλατφόρμες streaming δίνουν «μάχη» εκατομμυρίων για να την έχουν στον κατάλογό τους.

Πώς όμως φτάσαμε σε αυτό το αστρονομικό νούμερο;

Όλα ξεκίνησαν από την ιστορική διαπραγμάτευση που έκαναν οι ηθοποιοί στις τελευταίες σεζόν, όταν αποφάσισαν να λειτουργήσουν ως ομάδα. Εκτός από τον μισθό του ενός εκατομμυρίου ανά επεισόδιο, εξασφάλισαν και το 2% από τα έσοδα της Warner Bros. από την παγκόσμια προβολή της σειράς.

Η Kudrow, με το γνωστό της χιούμορ, σχολίασε πως το κοινό παραμένει πιστό γιατί η σειρά προσφέρει μια αίσθηση «ζεστασιάς», ενώ παραδέχτηκε πως μετά την απώλεια του Matthew Perry, άρχισε να ξαναβλέπει τα επεισόδια, εκτιμώντας ξανά το ταλέντο των συνεργατών της.

Όπως φαίνεται, τα «Φιλαράκια» δεν ήταν απλώς μια σειρά, αλλά μια επένδυση ζωής που συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική φιλία (και το σωστό deal) αξίζει… χρυσάφι!

