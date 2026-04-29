MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΣΕΘ: Προχωρά σε νομικές διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου για τις ηλεκτρονικές απάτες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου έχει ήδη κινήσει, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες δικαστικές και διωκτικές αρχές ο ΟΣΕΘ σχετικά με την εμφάνιση περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης (phishing).

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ηλεκτρονικού εγκλήματος, απάτης και παράνομης χρήσης επωνυμίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΣΕΘ:

Σε συνέχεια της πρόσφατης ενημέρωσης προς το επιβατικό κοινό σχετικά με την εμφάνιση περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης (phishing), ο ΟΣΕΘ προχωρά σε περαιτέρω συντονισμένες ενέργειες με στόχο την ουσιαστική προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της θεσμικής του λειτουργίας.

Έχουμε ήδη κινήσει τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες δικαστικές και διωκτικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ηλεκτρονικού εγκλήματος, απάτης και παράνομης χρήσης επωνυμίας.

Οι εν λόγω ενέργειες εξετάζονται υπό το πρίσμα σοβαρών ποινικών και αστικών παραβάσεων, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

  • Απόπειρα εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών
  • Παράνομη απόκτηση και χρήση προσωπικών και οικονομικών δεδομένων
  • Παραπλανητική χρήση εμπορικής ταυτότητας και προσβολή εταιρικής φήμης
  • Παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ενημερώνουμε ότι αναμένονται νεότερες εξελίξεις το προσεχές διάστημα, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο ΟΣΕΘ θα επανέλθει με συμπληρωματική ενημέρωση μόλις υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις αρμόδιες διαδικασίες.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προστασία του επιβατικού κοινού και στη διατήρηση της εμπιστοσύνης προς τις υπηρεσίες μας, αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα κάθε απόπειρα παραπλάνησης.

Για οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή πληροφορία, το κοινό καλείται να απευθύνεται αποκλειστικά στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του Οργανισμού.

Απάτες Θεσσαλονίκη ΟΣΕΘ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

