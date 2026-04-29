MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έφοδος του ελληνικού FBI στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού – Τι βρέθηκε

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επιχείρηση στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού πραγματοποίησαν χθες, Τρίτη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, καθώς και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών & Ειδικών Δράσεων.

Μετά τις έρευνες σε έξι κελιά καθώς και σε 11 κρατούμενους, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών εξ αυτών καθώς βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ενώ σε έναν τέταρτο βρέθηκαν και ναρκωτικά.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένο σε -2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,
-9- κινητά τηλέφωνα,
-10- κάρτες SIM, καθώς και μία κάρτα mini SD.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

