Απεργία σήμερα στον ΕΦΚΑ και στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων στον απόηχο των χθεσινών επιθέσεων

Ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα Τετάρτη για εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ και δικαστικούς υπαλλήλους, μετά τα χθεσινά γεγονότα με τους πυροβολισμούς από 89χρονο δράστη. Κοινή συνισταμένη των κλάδων που διαμαρτύρονται η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, το σταμάτημα του κοινωνικού αυτοματισμού σε βάρος τους και η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο χώρο εργασίας.

Στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων

Οι διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας οδήγησαν την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) στη λήψη απόφασης για πανελλαδική δίωρη στάση εργασίας, «από 09:00-11:00 π.μ. με ταυτόχρονη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, διαμαρτυρόμενοι για τις ανύπαρκτες συνθήκες ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στα Δικαστήρια».

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ καταδικάζει τις διαδοχικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα σε τρεις μόλις ημέρες σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Το βράδυ του Σαββάτου 25/4/2026, είχαμε επίθεση στις εγκαταστάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από ομάδα αγνώστων ατόμων που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, όπως θραύση τζαμιών με βαριοπούλα και φθορές με μπογιές στον εξωτερικό χώρο και γενικά σημαντικές υλικές ζημιές».

Για το περιστατικό της Τρίτης 28/4/2026, επισημαίνει πως: «οπλισμένος με καραμπίνα 89χρονος άνδρας, αφού τραυμάτισε στο πόδι υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην περιοχή Κεραμεικού, στη συνέχεια, ο ίδιος φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέβη στην περιοχή της Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε τέσσερις γυναίκες Δικαστικούς Υπαλλήλους, στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο τραυματισμός του υπαλλήλου στον ΕΦΚΑ αντιμετωπίστηκε και η κατάσταση του κρίνεται καλή, ενώ οι τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο, μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, που επιβεβαιώνουν στην πράξη τις ειδικές και δύσκολες συνθήκες εργασίας που βιώνουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, τα περισσότερα δικαστήρια της χώρας είναι κυριολεκτικά απροστάτευτα σε κάθε είδους κακόβουλη συμπεριφορά και οι εργαζόμενοι σ΄ αυτά Δικαστικοί Υπάλληλοι και Δικαστικοί Λειτουργοί βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Όταν τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στην Αθήνα, όπου υποτίθεται, λόγω του μεγάλου όγκου προσέλευσης θα έπρεπε να είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, σε τί κίνδυνο βρίσκονται άραγε οι υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, ειδικά στην επαρχία, όπου στα περισσότερα δικαστικά κτήρια οι συνθήκες ασφάλειας και ελέγχου των εισερχομένων είναι από ανύπαρκτες έως υποτυπώδεις.

Παράλληλα, καλούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πριν φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα, να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά».

Απεργία στον ΕΦΚΑ

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, αναφέρει ότι σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ που καλύπτονται συνδικαλιστικά από το πρωτοβάθμιο σωματείο-μέλος της, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στον ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ) και καλεί «σε δυναμικό και μαζικό “παρών” στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα (Υπουργείο Εργασίας, 12 μ.) και στην υπόλοιπη χώρα, μετά την ένοπλη επίθεση στην Τοπική Διεύθυνση ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και τον τραυματισμό συναδέλφου που εργάζεται στο Τμήμα Μητρώου ως συμβασιούχος Προγράμματος της ΔΥΠΑ».

Στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι: «Εκφράζει επίσης τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο που τραυματίστηκε και σε όλους τους συναδέλφους που βίωσαν την επίθεση και κλήθηκαν να τη διαχειριστούν.

Η σημερινή επίθεση, όπως και όλες οι προηγούμενες σε συναδέλφους μας, είναι το αποτέλεσμα του κοινωνικού αυτοματισμού που διαχρονικά υποδαυλίζεται από τις κυβερνήσεις και έχει μετατρέψει τους δημοσίους υπαλλήλους σε σάκο του μποξ.

“Τεμπέληδες, βολεμένοι και δυνάστες δημόσιοι υπάλληλοι”, “κόπρος του Αυγεία”, άρση της μονιμότητας, νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους “διεφθαρμένους” και “ανυπότακτους” – όλα κομμάτια του παζλ για την επιβολή σιωπητηρίου σε όσους αντιστέκονται και ορθώνουν το ανάστημά τους.

Το σημερινό συμβάν δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό – είναι κομμάτι της καθημερινότητας που βιώνουμε κατά την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών στις βαθιά υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπου καθημερινά εκτονώνεται η λαϊκή αγανάκτηση. Αγανάκτηση για την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος, τις συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων, τις καθυστερήσεις στην απονομή των πενιχρών συντάξεων και επιδομάτων που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης.

“Πάμε κι όπου βγει» και στους χώρους εργασίας-ξέφραγο αμπέλι, όχι μόνο στις συγκοινωνίες, στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, στα “παξιωμένα σχολεία που καταρρέουν, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με ελλιπή μέτρα προστασίας.

Οι εργαζόμενοι, που υπερβάλλουμε καθημερινά εαυτόν για να στηρίξουμε τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια κ.λπ., σε δημόσιες υπηρεσίες-σύγχρονα κάτεργα και φυλακές, με ελλιπή έως ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, δίχως όρια εργασιακή εντατικοποίηση και αναξιοκρατία, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ.

Απαιτούμε

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για πραγματική ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών – Γενναίες δαπάνες για Δημόσια Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Προστασία, κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες ως αποκλειστικά δημόσια αγαθά για όλο τον λαό.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους – Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής ή επισφαλούς απασχόλησης – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Δημόσιο – Μετατροπή όλων των ΙΔΟΧ συμβάσεων σε ΙΔΑΧ.

Μόνιμο προσωπικό στις υπηρεσίες ασφάλειας και καθαριότητας των δημόσιων υπηρεσιών – Ουσιαστικός έλεγχος της ασφάλειας και υγιεινής σε όλους τους χώρους εργασίας.

Αποκλειστικά δημόσια κοινωνικά αγαθά για όλους με εργατικό έλεγχο – Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Γενναίες αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων.

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, την ενεργειακή και διατροφική φτώχεια, την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος.

Ολοκληρωμένη Σύγχρονη Στεγαστική Πολιτική για την πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή κατοικία.

Επιδοματική Πολιτική πραγματικών προνοιακών παρεμβάσεων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Να καταργηθεί το Νέο Πειθαρχικό “Δίκαιο” και όλο το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην αξιολόγηση».

Οι δικηγόροι

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως: «με αφορμή την ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στο χώρο των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών επισημαίνει για μία ακόμη φορά την ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης (λειτουργοί, συλλειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι) να ασκούν ασφαλείς και απρόσκοπτα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους.

Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια. Η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους και ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε η σημερινή ένοπλη επίθεση και την απόδοση ευθυνών όπου ανήκουν».