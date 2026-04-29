Ένοπλη επίθεση 89χρονου στην Αθήνα: Η καλοσχεδιασμένη διαφυγή και η σύλληψη μετά από 6 ώρες – Άφησε βαλίτσα με 3.000 ευρώ σε ταξί

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου άνδρα που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων εισβάλλοντας και πυροβολώντας με καραμπίνα σε υπηρεσία του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από επιχείρηση που διήρκεσε περίπου έξι ώρες.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, κοντά στα ΚΤΕΛ, χωρίς να προβάλλει αντίσταση, παρά το γεγονός ότι ήταν οπλισμένος, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Οπλισμένος με περίστροφο και δεκάδες σφαίρες

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 89χρονος έκρυβε κάτω από την καπαρντίνα του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο, τοποθετημένο σε ειδική θήκη παρόμοια με εκείνες που χρησιμοποιούν αστυνομικοί.

Μαζί του είχε και μία σακούλα γεμάτη σφαίρες, γεγονός που αύξανε δραματικά τον κίνδυνο, ιδίως καθώς στο ξενοδοχείο διέμεναν εκείνη τη στιγμή μαθητές από σχολικές εκδρομές.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν με απόλυτη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε έκρηξη βίας σε έναν χώρο με τόσο μεγάλη παρουσία ανηλίκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που δείχνουν πώς ο ηλικιωμένος είχε οργανώσει τη διαφυγή του.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, φέρεται να άλλαξε τρία ταξί, ενώ σε ένα από αυτά. σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, άφησε πίσω του μία βαλίτσα που περιείχε περίπου 3.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το ποσό έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχεδίαζε να φύγει από την Ελλάδα, με προορισμό αρχικά την Ιταλία και στη συνέχεια το Στρασβούργο.

Η εμμονή με την ελληνική σύνταξη που δεν του αποδιδόταν

Οι αρχές εκτιμούν πως πίσω από τις πράξεις του κρύβεται έντονη εμμονή με την καταβολή σύνταξης από το ελληνικό κράτος.

Ο 89χρονος λάμβανε ήδη οικονομικές απολαβές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία, ωστόσο η ελληνική σύνταξή του δεν είχε εκδοθεί, κάτι που φαίνεται να τον οδήγησε σε ακραίες ενέργειες.

Η σύλληψη – Αντιδράσεις για την ανεπαρκή ασφάλεια στα δικαστήρια

Ο άνδρας εντοπίστηκε στο ξενοδοχείο όπου είχε μεταβεί για να ξεκουραστεί, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο λόγω πληρότητας από σχολικές εκδρομές.

Οι αστυνομικές αρχές, που είχαν ήδη ειδοποιηθεί, τον προσέγγισαν με προσεκτικές κινήσεις και τον συνέλαβαν χωρίς επεισόδια.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, όπου παρέμεινε για περίπου δυόμισι ώρες. Εκεί κατασχέθηκαν το όπλο και τα πυρομαχικά, τα οποία στάλθηκαν για βαλλιστικό έλεγχο, ενώ καταθέσεις έδωσαν και οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.

Ακολούθως, ο 89χρονος μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι αντιδράσεις για τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια.