MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Επικεντρώνεται στον Ολυμπιακό – Θεραπεία για τέσσερις

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με απογευματινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνεχίστηκε η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες του να στοχεύουν στην 2η θέση μετά και τον χαμένο τελικό.

Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (03/05 19:30) είναι κομβικής σημασίας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, rondo και αναμετρήσεις 4 vs 4.

Όσον αφορά τους τραυματίες, οι Γιώργος Γιακουμάκης , Ντέγιαν Λόβρεν , Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά συνέχισαν με θεραπεία, ενώ ο ΠΑΟΚ αύριο (29/4) Τετάρτη θα προπονηθεί στις 11:00.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

