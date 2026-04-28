Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 1.400 επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Τι αποκαλύπτουν οι έλεγχοι

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκαλύπτει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν αποδίδουν στο κράτος τον ΦΠΑ που εισπράττουν από τους καταναλωτές.

Με «οδηγό» τα ψηφιακά ίχνη των συναλλαγών, προχωράει πλέον σε εκτεταμένες διασταυρώσεις με βάση τα στοιχεία του myDATA τα οποία επιτρέπουν την ψηφιακή καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι πλέον «κλειδωμένες» στα έσοδα και τα έξοδα καθώς έχουν καταργηθεί οι αποκλίσεις και λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία που περνάνε στην πλατφόρμα του myDATA. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δηλώνουν διαφορετικά ποσά από όσα εμφανίζονται στο ψηφιακό σύστημα, αφού οι δηλώσεις ΦΠΑ βασίζονται απευθείας στα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Οι διασταυρώσεις αποκάλυψαν περίπου 1.400 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ενώ είχαν κανονική οικονομική δραστηριότητα υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εντοπίσθηκαν 824 επιχειρήσεις οι οποίες όφειλαν να έχουν συμπεριλάβει ποσά στις υποβληθείσες μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2024. Μετά τις απαραίτητες επιχειρησιακές και επικοινωνιακές ενέργειες της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, συμμορφώθηκαν 103 επιχειρήσεις υποβάλλοντας 534 τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ. Το ποσό των φορολογικών εκροών που δηλώθηκε ανήλθε σε 9,8 εκατ. ευρώ.

Η αξιοποίηση δεδομένων του myDΑΤΑ, αποκάλυψε και 553 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει κενές-μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2023, ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τις 553 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν οι 251 επιχειρήσεις και δηλώθηκαν επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ φορολογητέες εκροές.

Απάτες με το φόρο

Παράλληλα, εντοπίσθηκαν και 129 «εξαφανισμένοι» έμποροι που εμπλέκονταν σε απάτες με ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ολοκλήρωσαν πέρυσι 159 έρευνες απάτης ΦΠΑ, καλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 155 ερευνών, ενώ η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 81,1%.

Οι «εξαφανισμένοι» έμποροι συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ γι’ αυτό και ακολούθησε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ. Τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις περιπτώσεις εντοπισμού «εξαφανισμένων» εμπόρων ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές ΦΠΑ

Στο μέτωπο των επιστροφών ΦΠΑ, ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει ότι τουλάχιστον το 95% των επιστροφών θα είναι ψηφιακές και άμεσες. Το 2025 τα αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών, ανήλθαν σε ποσοστό στο 97,83%, έναντι 97,9% το 2024, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο του 95%. Το συνολικό πλήθος αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκε το 2025 ανήλθε σε 53.043 (από τα οποία 46.535 διεκπεραιώθηκαν αυτοματοποιημένα), τα δε αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών ανήλθαν σε 49.184 το 2025 έναντι 48.540 το 2024.