ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;

«Ο κ. Γεωργιάδης, ως στόχος παρακολούθησης του Predator που δεν είχε το θάρρος να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ούτε να συνδράμει τη δικαιοσύνη ενημερώνοντας αν άνοιξε το μολυσμένο μήνυμα, εγκαλεί ως “αντιθεσμικό” τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο και έκανε όλες τις απαραίτητες θεσμικές κινήσεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με ανάρτηση του υπουργού Υγείας.

Προσθέτει ότι «είναι ο ίδιος άνθρωπος, που πριν λίγες μέρες ισχυριζόταν ότι υπάρχει απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και χθες με μία θεαματική κυβίσθηση χαρακτήρισε “αναγκαστική” την ανανέωση των θητειών τους».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά: «ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;» και «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα;». «Του έχει μείνει έστω και λίγη πολιτική αξιοπρέπεια;», συμπληρώνει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 52 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Σε λειτουργία τον Ιούλιο η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά – Οι 5 νέοι σταθμοί

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Πώς είναι 17 χρόνια μετά το “Ευτυχισμένοι Μαζί” ο “Μήτσος” – Τι του λένε στον δρόμο όταν τον αναγνωρίζουν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Πτολεμαΐδα: 38χρονος μπήκε στο σπίτι 85χρονης προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ και της πήρε 20.000 ευρώ σε μαξιλαροθήκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τετ α τετ Ιβάν Σαββίδη – Ράζβαν Λουτσέσκου στη Χαλκιδική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Η δικαστική εξουσία στήνει πέπλο προστασίας στο Μαξίμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 23χρονος πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα – Είχε πάνω του πυρσούς και φωτοβολίδες