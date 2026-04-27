MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αστυνομικός μετά από καταγγελία κρατούμενης για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια μεταγωγής

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικός συνελήφθη μετά από καταγγελία κρατούμενης ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, κατά τη μεταγωγή της με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ, από τις γυναίκες φυλακές Θηβών, όπου κρατείται, προς την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που ερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η πράξη φέρεται να τελέστηκε χθες καθ’ οδόν, στο ύψος των Τεμπών. Όπως φέρεται να κατέθεσε η 41 ετών κρατούμενη, ο 54χρονος αστυνομικός ήταν συνοδηγός στο μεταγωγικό όχημα, ενώ εκτός από την ίδια μετάγονταν δύο ακόμη κρατούμενες.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο αστυνομικός -εκτός από τις πράξεις που περιγράφει και αφορούν, μεταξύ άλλων, θωπείες- φέρεται επιπλέον να πρότεινε στην κρατούμενη να συναντηθούν ερωτικά σε αστυνομικό τμήμα κατά μήκος της εν λόγω διαδρομής και σε σημείο όπου ήταν προγραμματισμένο να γίνει στάση για ανεφοδιασμό του οχήματος, κάτι που τελικώς δεν συνέβη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 54χρονου, με βαθμό αρχιφύλακα, η καταγγέλλουσα φέρεται να ζήτησε 1.000 ευρώ προκειμένου να μην αποκαλύψει τι είχε συμβεί, χρηματικό ποσό που θα μοιραζόταν με τις δύο άλλες γυναίκες της ίδιας μεταγωγής.

Μετά τη σύλληψή του, ο αστυνομικός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη σε απόπειρα και παράβαση καθήκοντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Χάος στο Πλοίο “Νήσος Σάμος”: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Άγριες σκηνές σε αγώνα πυγμαχίας στην Τουρκία: Το πλήθος επιτέθηκε σε Ρώσο πυγμάχο – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τον Νάσο που έπεσε νεκρός μετά από επίθεση οπαδών στη Θεσσαλονίκη – Οι αναρτήσεις ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης στον νότιο Λίβανο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ξεχάστε τα χημικά: Η αρχαία τεχνική για φυσικό καθαρισμό του σπιτιού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Rolex service: Ανεξάρτητος ωρολογοποιός ή εξουσιοδοτημένο κέντρο service