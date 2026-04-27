MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος οικοδόμος που έπεσε στο κενό

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό θάνατο βρήκε 67χρονος οικοδόμος κατά τη διάρκεια της εργασίας του κοντά στην διασταύρωση των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη στο Αγρίνιο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, ο άτυχος οικοδόμος βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής στο Αγρίνιο όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

αγρίνιο
agriniopress
αγρίνιο
agriniopress

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Αγρίνιο

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

