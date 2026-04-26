Τρεις τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο πάνω από το χωριό Βουτά στην Εύβοια

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) στον επαρχιακό δρόμο Ροβιές–Ιστιαία, στο ύψος πάνω από το χωριό Βουτά, στην Εύβοια, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμές συνθήκες συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, από τα οποία τραυματίστηκαν τα τρία. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε στους τρεις τραυματίες τις πρώτες βοήθειες.



Παράλληλα, στην περιοχή του τροχαίου έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες ρύθμισαν την κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο.

