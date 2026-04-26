Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Οι διακοπές ρεύματος αφορούν τις εξής περιοχές:

26/4/2026 6:00:00 πμ26/4/2026 5:00:00 μμΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ.Δ. ΠΕΡΑΙΑΣ
ΘΕΡΜΗΣ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ		Οι καταναλωτές που βρίσκονται στις οδούς Αδελφών Φαρμάκη, Φλόκα, Ιάσονος στην περιοχή Φαρμακέικα. Καθώς και οι καταναλωτές που βρίσκονται περιμετρικά του Lazaridis Digital Printing. Στο Ν.Ρύσιο οι καταναλωτές που βρίσκονται στις οδούς Εθν.Αντιστάσεως, Κων/πόλεως, Μ.Αλεξάνδρου, 28ης Οκτωβρίου, Ντέην, Κύπρου, Καραβαγγέλη, Μεταμορφόσεως. Τέλος, στην Περαία απο το ύψος του terzostrom έως το κτίριο ΚΑΠΠΑ. Συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, αρδευτικών, φωτοβολταικών σταθμών και αντλιοστασίων.
26/4/2026 8:00:00 πμ26/4/2026 1:00:00 μμΔΕΛΤΑΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ, Η ΟΔΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΤ 6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΟΔΟΙ
26/4/2026 8:00:00 πμ26/4/2026 1:00:00 μμΔΕΛΤΑ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ		ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΩΣ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΟΔΟΙ ΚΑΙ Ο.Τ.
26/4/2026 8:00:00 πμ26/4/2026 1:00:00 μμΔΕΛΤΑΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ, ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ο.Τ. 51
26/4/2026 8:00:00 πμ26/4/2026 1:30:00 μμΛΑΓΚΑΔΑΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΓΥΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΑΣΟΥΤΗ.
26/4/2026 8:00:00 πμ26/4/2026 1:45:00 μμΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΟ65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ 10ο ΧΛΜ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΟΔΟΙ
26/4/2026 11:00:00 πμ26/4/2026 2:30:00 μμΔΕΛΤΑΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΥ, Η ΟΔΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΤ 48Β ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΤ 42
26/4/2026 12:00:00 μμ26/4/2026 2:45:00 μμΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΤΜΗΜΑ (400 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ) ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΟΔΟΙ
26/4/2026 1:00:00 μμ26/4/2026 2:30:00 μμΔΕΛΤΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Δα10 ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ Νβ6 ΚΑΙ Νβ7 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΟΔΟΙ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

