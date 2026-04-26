Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Οι διακοπές ρεύματος αφορούν τις εξής περιοχές:

26/4/2026 6:00:00 πμ 26/4/2026 5:00:00 μμ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ.Δ. ΠΕΡΑΙΑΣ

ΘΕΡΜΗΣ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ Οι καταναλωτές που βρίσκονται στις οδούς Αδελφών Φαρμάκη, Φλόκα, Ιάσονος στην περιοχή Φαρμακέικα. Καθώς και οι καταναλωτές που βρίσκονται περιμετρικά του Lazaridis Digital Printing. Στο Ν.Ρύσιο οι καταναλωτές που βρίσκονται στις οδούς Εθν.Αντιστάσεως, Κων/πόλεως, Μ.Αλεξάνδρου, 28ης Οκτωβρίου, Ντέην, Κύπρου, Καραβαγγέλη, Μεταμορφόσεως. Τέλος, στην Περαία απο το ύψος του terzostrom έως το κτίριο ΚΑΠΠΑ. Συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, αρδευτικών, φωτοβολταικών σταθμών και αντλιοστασίων. 26/4/2026 8:00:00 πμ 26/4/2026 1:00:00 μμ ΔΕΛΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ, Η ΟΔΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΤ 6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΟΔΟΙ 26/4/2026 8:00:00 πμ 26/4/2026 1:00:00 μμ ΔΕΛΤΑ

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΩΣ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΟΔΟΙ ΚΑΙ Ο.Τ. 26/4/2026 8:00:00 πμ 26/4/2026 1:00:00 μμ ΔΕΛΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ, ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ο.Τ. 51 26/4/2026 8:00:00 πμ 26/4/2026 1:30:00 μμ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΓΥΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΑΣΟΥΤΗ. 26/4/2026 8:00:00 πμ 26/4/2026 1:45:00 μμ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΟ65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ 10ο ΧΛΜ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΟΔΟΙ 26/4/2026 11:00:00 πμ 26/4/2026 2:30:00 μμ ΔΕΛΤΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΥ, Η ΟΔΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΤ 48Β ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΤ 42 26/4/2026 12:00:00 μμ 26/4/2026 2:45:00 μμ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ (400 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ) ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΟΔΟΙ