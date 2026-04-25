Ο Απόστολος Γκλέτσος για τα δάκρυα του Στράτου Τζώρτζογλου: Είναι ο αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης

Ο Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, το Σάββατο 25 Απριλίου και μίλησε για την ηλικία του, την επανασύνδεση με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη και τα δάκρυα του Στράτου Τζώρτζογλου, όταν είδε φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του, μετά τον χωρισμό τους. Έκανε λόγο για «εξευτελισμό» της τηλεόρασης και τόνισε πως αυτό το σκηνικό είναι «ντροπή για όλους».

Ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε πως ο Στράτος Τζώρτζογλου είναι ένα πονεμένο παιδί, μέσα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Άφησε αιχμές για εκείνους που σκέφτηκαν να του δείξουν τις φωτογραφίες και γενικότερα για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων θεμάτων, από συντελεστές πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξης, ο Απόστολος Γκλέτσος είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι 60. Κανείς δεν χαίρεται να γερνάει. Όμως υπάρχουν κάποια αντίδοτα τα οποία απαλύνουν αυτή τη στενοχώρια. Βλέπεις κυρίως τη σχέση σου με τον εαυτό σου να γίνεται καλύτερη και όταν η σχέση σου με τον εαυτό σου γίνεται καλύτερη, αυτομάτως γίνεται και η σχέση σου με τον περίγυρό σου».

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε για την επανασύνδεση με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, τονίζοντας πως για να συμβεί πρέπει να το θέλουν και οι δύο πολύ: «Βεβαίως μπορεί να γίνει επανασύνδεση, αλλά θέλει κόπο. Θέλει και από τους δύο ανθρώπους σοβαρότητα και θέλει να το παλέψεις», είπε ο ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει αντιμετωπίσει έντονη ζήλια λόγω του επαγγέλματός του από τις συντρόφους του, απάντησε: «Δεν έχω δεχτεί ζήλια από τις συντρόφους μου λόγω του επαγγέλματός μου, γιατί νομίζω ότι είμαι ειλικρινής και καταλαβαίνουν την ειλικρίνειά μου. Κι εγώ ό,τι λέω το εννοώ».

Κλείνοντας, σχολίασε το σκηνικό που εκτυλίχτηκε με τον Στράτο Τζώρτζογλου, ο οποίος είδε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του φωτογραφίες της πρώην συζύγου του με νέα συντροφιά: «Αυτό είναι αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης. Είναι ένα παιδί πονεμένο. Είναι σε μία κατάσταση που πονάει και πας και του κάνεις αυτό; Ντροπή μας. Όχι σε αυτόν που το κάνει. Σε όλους μας», δήλωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

