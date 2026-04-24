Στη Θεσσαλονίκη ο Ρίτσαρντ Σιάο: Η βόλτα του στην παραλία της πόλης – Δείτε τη φωτογραφία

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04) ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Πανιώνιο στο «Nick Gallis Hall».

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο ισχυρός άνδρας της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ θα δώσει το «παρών» στο γήπεδο σε ένα παιχνίδι που, πέραν της βαθμολογικής του κρισιμότητας και για τις δύο ομάδες, έχει συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Κι αυτό γιατί, στο γήπεδο θα βρεθούν επίσης ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης, καθώς και ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τον αδερφό του Θανάση.

Η παρουσία των κορυφαίων προσωπικοτήτων του αθλήματος αναμένεται να προσδώσει ξεχωριστό χρώμα στην αναμέτρηση, η οποία ήδη προσελκύει τα βλέμματα του φίλαθλου κοινού, ενώ, όπως γνωστοποίησε εδώ και μέρες η ΚΑΕ Άρης, τα εισιτήρια του αγώνα έχουν εξαντληθεί.

Μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, ο Ρίτσαρντ Σιάο δεν έχασε την ευκαιρία και εκμεταλλευόμενος τον καλό καιρό πραγματοποίησε μια βόλτα στην παραλιακή ζώνη της πόλης, ποστάροντας και το σχετικό στιγμιότυπο στους λογαριασμούς του στα social media.