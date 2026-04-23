Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101α γενέθλιά της γιόρτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη – Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς της

Τα 101α γενέθλιά της γιόρτασε σήμερα, Πέμπτη 23/04, η Μυρτώ Θεοδωράκη, η γυναίκα που στάθηκε για δεκαετίες στο πλευρό του μεγάλου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Σημειώνεται πως η σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τη σύζυγό του υπήρξε μακρόχρονη. Η Μυρτώ Θεοδωράκη είχε ακολουθήσει αρχικά τον δρόμο της ιατρικής. Όταν το ζευγάρι βρέθηκε στο Παρίσι, εκείνος συνέχισε τις σπουδές του στο Κονσερβατουάρ, ενώ εκείνη έκανε την πρακτική της στο Νοσοκομείο Κιουρί. Ωστόσο, στην πορεία πήρε μια καθοριστική απόφαση ζωής.

Όπως είχε παραδεχτεί ο Μίκης Θεοδωράκης σε συνέντευξή του, εκείνη ήταν που έκανε και τους περισσότερους συμβιβασμούς, εγκαταλείποντας την καριέρα της για να αφοσιωθεί στην οικογένεια και να σταθεί στο πλευρό του.

Μυρτώ Θεοδωράκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τα γενέθλιά της

Τα εγγόνια και τα παιδιά του θρυλικού συνθέτη και της κ. Μυρτούς βρέθηκαν στο πλευρό της για να της ευχηθούν «χρόνια πολλά», όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες που ανήρτησαν στα social media.

Μίκης Θεοδωράκης Μυρτώ Θεοδωράκη

