“Λέω το κόμμα να το πούμε… Μαρία” είπε ο Τσίπρας στη Μαρία Νικόλτσιου και η δημοσιογράφος νόμιζε ότι εννοούσε την Καρυστιανού

Με χιούμορ απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών, όταν του ετέθη το ερώτημα πώς θα λένε το νέο κόμμα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου, ο πρώην πρωθυπουργός, αφού ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους θέλει να επανέλθει στην πολιτική, ρωτήθηκε πώς θα ονομάσει το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα.

«Πώς θα το λένε το κόμμα;» τον ρώτησε η Μαρία Νικόλτσιου.

Ο κ. Τσίπρας χαμογέλασε και απάντησε με υπεκφυγή. «Είπα μήπως σας αιφνιδιάσω», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Με διάθεση τρολαρίσματος ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε: «Όση ώρα μιλάμε, γιατί είναι εξαιρετική η συνέντευξη, με βασανίζει η ιδέα μήπως το πούμε Μαρία, αλλά δεν θα το πούμε μάλλον Μαρία». Ήταν προφανές ότι αναφερόταν στην δημοσιογράφο που είχε απέναντί του. Ωστόσο η Μαρία Νικόλτσιου έκανε μια επιπλέον σκέψη, εκτιμώντας ότι το “καρφί” αφορούσε την κυρία Καρυστιανού.

«Θα γίνουμε viral και δεν το θέλουμε» προέβλεψε. «Άλλα γυναικεία ονόματα;» επέμεινε. «Όλα στην ώρα τους» αρκέστηκε να πει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Επειδή το υπονοούμενο αφορούσε την κυρία Καρυστιανού, υπάρχουν και άλλες κινήσεις στο πολιτικό φάσμα», ξεκίνησε να τον ρωτάει η Νικόλτσιου. «Ομολογώ ότι η φαντασία σας είναι πολύ πιο προχωρημένη από τη δική μου» είπε γελώντας ο κ. Τσίπρας και ξεκίνησε να απαντά σοβαρά.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα στο βίντεο που ακολουθεί: