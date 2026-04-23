Κατολίσθηση κρατά 30 οικογένειες στη Γλύστρα Τρικάλων μακριά από τα σπίτια τους από τον Νοέμβριο του 2025

Αναστατωμένες και βαθιά απογοητευμένες είναι περί τις 30 οικογένειες που διαθέτουν σπίτια στο ορεινό χωριό Γλύστρα Τρικάλων, καθώς μετά από μια κατολίσθηση που έγινε πριν από μήνες έχει κλείσει τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί σε αυτό και στις περιουσίες τους.

Η κατολίσθηση, που είχε φέρει στη δημοσιότητα με εκτενή ρεπορτάζ το protothema.gr είχε σημειωθεί στις 4 Νοεμβρίου 2025 στην είσοδο του χωριού, στο σημείο όπου υπάρχει ένας ανενεργός υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ. Οι πέτρες και τα βράχια που ακόμα κείτονται στο σημείο έχουν «σφραγίσει» τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στο χωριό ενώ τότε όπως είχαμε δημοσιεύσει είχε βρεθεί αποκλεισμένος στο χωριό για 14 ολόκληρες ημέρες ο κάτοικος του, Νίκος Κουτσοκώστας ο οποίος κατάφερε να φύγει τελικά ως… κομάντο με την χρήση σχοινιών κάνοντας καταρρίχηση από έναν βράχο μαζί με τα πράγματα του. Μάλιστα, επειδή ήταν αδύνατον να πάρει το αυτοκίνητο και το άφησε στο αποκλεισμένο χωριό τότε η ΔΕΗ του παραχώρησε ένα όχημα.

Σχεδόν έξι μήνες μετά, το χωριό Γλύστρα παραμένει αποκομμένο, αφού ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί σε αυτό είναι κλειστός λόγω των βράχων στο οδόστρωμα, χωρίς κανείς από τις 30 οικογένειες να μπορούν να το επισκεφτούν και να απολαύσουν τις πατρικές τους εστίες που συντηρούν μετά κόπου ζωής.

«Από τότε ως τώρα το χωριό είναι αποκλεισμένο, δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας» είπε στο protothema.gr ο κ. Κουτσοκώστας τονίζοντας ότι πολλοί είναι εκείνοι που ζουν σε κοντινές περιοχές και πόλεις και επιθυμούν να πάνε Σαββατοκύριακα στο χωριό πλην όμως δεν μπορούν πλέον.

Αν και το χωριό πλέον δεν έχει μόνιμους κατοίκους καθώς όλοι οι ιδιοκτήτες τους μένουν σε άλλες πόλεις η επιστροφή στα πάτρια εδάφη και στο χωριό για πολλούς μήνες αποτελεί για αυτούς ένα σημαντικό καταφύγιο ζωής.

«Το σπίτι στο χωριό είναι το πατρικό μου. Το έχω φτιάξει και όταν δούλευα ανέβαινα τα καλοκαίρια. Τώρα που είμαι συνταξιούχος πηγαίνω μετά το Πάσχα όπως και πολλοί άλλοι και κάθομαι εκεί μέχρι και το φθινόπωρο. Είναι ωραία εκεί. Κάνουμε τον κήπο μας, είναι δροσερά και ήσυχα» είπε στο protothema.gr ο κ. Παναγιώτης Μπακογιάννης που πλέον όπως είπε αδυνατεί να πάει στο χωριό του και στο σπίτι του εξαιτίας της κατολίσθησης και του κλειστού δρόμου.

Μάλιστα, αποκαλυπτικές είναι οι φωτογραφίες που ο ίδιος ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στα social media και τις οποίες δημοσιεύει το protothema.gr όπου κάποιοι κάτοικοι του χωριού πέρασαν πεζή το σημείο της κατολίσθησης κουβαλώντας τα πράγματα τους.

«Πήγαν κάποιοι συγχωριανοί και περπατούσαν 3,5 χιλιόμετρα σέρνοντας τα πράγματα τους σε αυτοσχέδιες κατασκευές. Αν είναι δυνατόν να μην έχουν ανοίξει το δρόμο ακόμα» είπε απογοητευμένος προσθέτοντας ότι «δεν ξέρουμε τι ζημιές μπορεί να έχουν γίνει τον χειμώνα στα σπίτια μας. Άλλοι άφησαν σε λειτουργία τα ψυγεία, τους καταψύκτες κλπ».

Η ΔΕΗ θα βάλει σκάλα να περνάει ο κόσμος- «Έως τις 10 Αυγούστου θα ανοίξει προσωρινά ο δρόμος»

Στο σημείο της κατολίσθησης όπως ανέφεραν στο protothema.gr τόσο ο κ. Μπακογιάννης όσο και άλλοι ιδιοκτήτες σπιτιών στο χωριό, «υπάρχει ένας φύλακας της ΔΕΗ που δεν σε αφήνει να περάσεις και τελικά περνάς με προσωπική ευθύνη».

«Είπαν ότι μέχρι να γίνει ο δρόμος θα βάλει μια σκάλα η ΔΕΗ στο σημείο για να περνάμε. Προσωπικά δεν θα πάω στο χωριό και να περπατάω 3,5 χιλιόμετρα με τα πράγματα μου» κατέληξε ο κ. Μπακογιάννης.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πύλης, Κωνσταντίνος Μαράβας όπου ανήκει διοικητικά το χωριό Γλύστρα ανέφερε στο protothema.gr ότι η κατάπτωση των βράχων είναι μεγάλη και για να γίνει ο δρόμος πρέπει να γίνει μελέτη.

«Κάναμε μια συγκέντρωση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στην οποία παραβρέθηκε και η ΔΕΗ και αποφασίσαμε προσωρινά να πηγαίνουν με τα πόδια, με μια σκάλα που θα βάλει η ΔΕΗ εκεί στο εργοστάσιο και το αργότερα έως τις 10 Αυγούστου θα ανοίξει ο δρόμος -προσωρινά- για να πάνε στα σπίτια τους» είπε ο κ. Μαράβας προσθέτοντας ότι «είναι ένα έργο που χρειάζεται περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει νέα μελέτη και να ολοκληρωθεί μετά από δύο χρόνια».

Τέλος, η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή ανέφερε ότι το όλο θέμα «δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, δεν είναι δικός μας δρόμος. Αλλά ήρθε η ΔΕΗ, μας έδειξε το πλάνο της και συμφωνούμε με αυτό να το φτιάξει και φυσικά όπου μπορούμε να συνδράμουμε κι εμείς ως Περιφέρεια θα το κάνουμε».