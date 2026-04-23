Απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Κατερίνη: Συνελήφθησαν τρία άτομα – Λεία πάνω από 54.000 ευρώ

Άμεσα κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές στην Πιερία, οδηγώντας στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας στην Κατερίνη, με λεία που ξεπερνά τις 54.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, όταν άγνωστος συνεργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή. Με πρόσχημα οικονομική εκκρεμότητα, την έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει άμεσα τα χρήματα που είχε στην κατοχή της σε συνεργάτη του.

Η γυναίκα, πεισμένη από τα λεγόμενα του δράστη, παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 54.350 ευρώ.

Συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας

Η κινητοποίηση της Ελληνική Αστυνομία ήταν άμεση. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας, εντόπισαν τους υπόπτους σε περιοχή της Πιερίας.

Πρόκειται για δύο ημεδαπές γυναίκες και έναν ημεδαπό άνδρα, οι οποίοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένο στο όχημα το σύνολο του χρηματικού ποσού που είχε αποσπαστεί από την ηλικιωμένη.

Τα χρήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν άμεσα στην παθούσα, ενώ κατασχέθηκαν επίσης το όχημα των δραστών και τρία κινητά τηλέφωνα.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον συνεργό

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση του ατόμου που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, καθώς και για το ενδεχόμενο εμπλοκής των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία.