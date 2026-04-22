Καβάλα: Ξεσπά ο παππούς της 3χρονης που πέθανε σε τροχαίο – “Εξαπατούν τον κόσμο και εμάς, την ώρα που η κόρη μου χαροπαλεύει”

Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η υγεία της 27χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Καβάλα, ενώ στο ίδιο τροχαίο έχασε τη ζωή του το τρίχρονο κορίτσι της.

Την ίδια ώρα, η οικογένειά της καταγγέλλει στο newsit.gr πως κάποιοι εκμεταλλεύονται την τραγική κατάσταση και εξαπατούν πολίτες για να αποσπάσουν χρήματα.

Υπενθυμίζεται πως όλα έγιναν το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/04), όταν ο 28χρονος πατέρας, που οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, το οποίο οδηγούσε 51χρονος.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης η 27χρονη σύζυγός του, που τραυματίστηκε σοβαρά, ο 10χρονος γιος τους, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε, καθώς και το τρίχρονο κορίτσι τους, που βρήκε τραγικό θάνατο. Το παιδί βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, στη μπροστινή θέση του οχήματος.

Η κατάσταση της υγείας της 27χρονης μητέρας, που νοσηλεύεται από εκείνη τη μέρα σε σοβαρή κατάσταση, παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ και η υγεία του 10χρονου αγοριού που έχει υποστεί σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.

Ο θείος του τρίχρονου κοριτσιού, είχε περιγράψει στο newsit.gr όσα έγιναν:

«Όλη η οικογένεια πήγαινε σε μια εκκλησία για να προσκυνήσει λόγω των ημερών. Κάποια στιγμή ο πατέρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έγινε μετωπική σύγκρουση με ένα ταξί.

Η μικρή καθόταν στο μπροστινό κάθισμα μαζί με τη μητέρα της, ήταν λάθος βέβαια, ενώ ο πατέρας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης γιατί δεν το ολοκλήρωσε για οικονομικούς λόγους».

O πατέρας της 27χρονης γυναίκας, μιλώντας στο newsit.gr, καταγγέλλει πως κάποιοι εκμεταλλευόμενοι το όνομα της κόρης του καταφέρνουν να αποσπάσουν χρήματα από τους πολίτες με σκοπό να βοηθήσουν την οικογένεια:

«Η κόρη μου χτύπησε σοβαρά, είναι διαλυμένη, χτυπημένη σε πολλά σημεία. Όλα όσα έγιναν είναι δύσκολα για όλους. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Πηγαίνουν σε εκκλησίες, μοναστήρια και καταστήματα και ζητούν χρήματα εκ μέρους μας γιατί χρειάζεται βοήθεια η κόρη μου. Εξαπατούν τον κόσμο και εμάς, την ώρα που η κόρη μου χαροπαλεύει. Μας ενημέρωσαν από ένα μοναστήρι και αυτό φαίνεται πως γίνεται σε διάφορες περιοχές στη Δράμα και στην Καβάλα. Ο κόσμος δεν πρέπει να τους πιστεύει. Παρακαλώ όλο τον κόσμο να μη δώσει χρήματα σε κανέναν που αναφέρει το όνομα της κόρης μου και εκμεταλλεύεται το γεγονός».