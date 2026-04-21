MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκιδική: Εξαφανίστηκε 73χρονος από την περιοχή της Νικήτης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική για την εξαφάνιση ενός 73χρονου από την περιοχή της Νικήτης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος πρόκειται για τον Γιώργο Κάσσανδρο ο οποίος εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νικήτης Χαλκιδικής και οδηγεί ένα Daihatsu Terios μπλε χρώματος με πινακίδα ΝΖΟ 9761. Ο άνδρας φοράει αθλητική φόρμα χρώματος μπλε και πιθανόν να είχε πάει για ψαροντούφεκο στην ευρύτερη περιοχή της Σιθωνίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ο 73χρονος αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καρδιά του. Για τον εντοπισμό του άνδρα ενεργοποιήθηκαν οι βάσεις ετοιμότητας της Χαλκιδικής. Αν εντοπίσετε οτιδήποτε καλέστε στο 100 ή στην ΟΦΚΑΘ 6936806227.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

