Χαλκιδική: Εξαφανίστηκε 73χρονος από την περιοχή της Νικήτης

Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική για την εξαφάνιση ενός 73χρονου από την περιοχή της Νικήτης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος πρόκειται για τον Γιώργο Κάσσανδρο ο οποίος εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νικήτης Χαλκιδικής και οδηγεί ένα Daihatsu Terios μπλε χρώματος με πινακίδα ΝΖΟ 9761. Ο άνδρας φοράει αθλητική φόρμα χρώματος μπλε και πιθανόν να είχε πάει για ψαροντούφεκο στην ευρύτερη περιοχή της Σιθωνίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ο 73χρονος αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καρδιά του. Για τον εντοπισμό του άνδρα ενεργοποιήθηκαν οι βάσεις ετοιμότητας της Χαλκιδικής. Αν εντοπίσετε οτιδήποτε καλέστε στο 100 ή στην ΟΦΚΑΘ 6936806227.