Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που κρανοφόρος εκβιάζει επιχειρηματία – Βίντεο ντοκουμέντο

Τρία άτομα συνελήφθησαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα μετά από καταγγελία για εκβίαση, που υπέβαλε διαχειριστής εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων.

Τα τρία άτομα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν στην ανακρίτρια με την κατηγορία της εκβίασης μετά τη σύλληψή τους και την εξιχνίαση της υπόθεσης από τους αστυνομικούς του τμήματος Εκβιαστών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

Βίντεο που αποκαλύπτει η ΕΡΤ δείχνει κρανοφόρο, που αναζητείται από την αστυνομία, και είναι αυτός που απειλεί τον καταγγέλλοντα.

Όπως φαίνεται σε αυτό, ο άγνωστος άνδρας απειλεί τον 74χρονο διαχειριστή εταιρίας ενοικιάσεων αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη για να πάρει 100.000 ευρώ. Η καταγγελία του οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα 50.000 ευρώ, οι οποίοι αύριο απολογούνται στον ανακριτή.

«Έχουμε εκθέσει τη θέση μας ότι εμείς ήμασταν από την πλευρά του παθόντα. Αυτός επικοινώνησε μαζί μας για να τον βοηθήσουμε και όχι από την πλευρά του κρατούμενου, ο οποίος θα έπαιρνε και τα λεφτά», είπε ο Θανάσης Χατζάκος, συνήγορος υπεράσπισης.

«Θα υποστηρίξει ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον εκβιαζόμενο από τα άτομα αυτά και μάλιστα ότι ο εκβιαζόμενος του ζήτησε τη βοήθειά του προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απειλές που δεχόταν από αυτά τα άτομα και στην προσπάθεια αυτή έμπλεξε και ο ίδιος», είπε ο Γιώργος Νικολακόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης.

Μετά την καταγγελία ακολούθησε μπαράζ επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Πυρπόλησαν αυτοκίνητο καταστήματος του 74χρονου και την επομένη άγνωστοι γάζωσαν το κατάστημα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.

Τα ξημερώματα άγνωστοι πυροβόλησαν τρεις φορές σε κατάστημα την ώρα που ήταν κλειστό. Η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας εξετάζει αν συνδέεται και αυτό με την υπόθεση. Το τελευταίο επεισόδιο έγινε στην Κρήνη, όπου άγνωστοι πυροβόλησαν σε καφετέρια συμφερόντων του ενός κατηγορούμενου για την εκβίαση, την ώρα που εκείνος ήταν κρατούμενος.