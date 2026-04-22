Γεραπετρίτης: Ώρα να περάσει η Ατζέντα της Θεσσαλονίκης από τα λόγια στις πράξεις για τα Δυτικά Βαλκάνια

Στην ανάγκη αναζωογόνησης της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης, ώστε πλέον η διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων να προχωρήσει από τα λόγια στις πράξεις, επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στους Δελφούς σε ένα πάνελ με υπουργούς και εκπροσώπους από τις βαλκανικές χώρες.

Ο κ. Γεραπετρίτης, ανακοινώνοντας ότι σύντομα θα πραγματοποιήσει περιοδεία στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, ώστε η ΕΕ να κάνει το μεγάλο βήμα και να υποδεχθεί στους κόλπους της μία ή και περισσότερες ακόμη χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια ως μέλη της.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο ΥΠΕΞ δεν έκρυψε ότι στα 23 χρόνια από την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης υπήρξαν πολλές απογοητεύσεις και πισωγυρίσματα, που δεν αφορούσαν μόνο την ΕΕ αλλά και τις ίδιες τις υποψήφιες χώρες, αλλά τόνισε ότι η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια θα αποτελέσει την ουσιαστική «επανένωση» της Ευρώπης.

Στο περιθώριο, μάλιστα, του Φόρουμ των Δελφών θα υπογραφεί η Διακήρυξη των Δελφών για τη βούληση των χωρών να συνεργαστούν σε όλους τους τομείς, από τη διασυνοριακή συνεργασία μέχρι το μεταναστευτικό, ένα κείμενο που όπως είπε ο κ. Γεραπετριτης αποτελεί ένα χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα ορόσημα στην ενταξιακή διαδικασίας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

