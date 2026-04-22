Πέτρος Ιακωβίδης: Δεν έχω ψάξει ποτέ κινητό, εμπιστεύομαι τον άνθρωπό μου

Ο Πέτρος Ιακωβίδης μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, κρατώντας σαφείς αποστάσεις από τη δημοσιότητα. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε τη στάση του απέναντι στη ζήλια και την εμπιστοσύνη στις σχέσεις, ενώ απάντησε και στο αν έχει φτάσει ποτέ στο σημείο να ελέγξει το κινητό της συντρόφου του.

«Δεν είμαι καθόλου ζηλιάρης… Ζηλεύω μόνο στην αφορμή. Αυτά τα, που λέει ο άλλος, “α ήταν χθες έξω η κοπέλα σου και κάποιος της μίλησε”, εντάξει. Ποτέ δεν έχω ψάξει κινητό. Δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν θέλω. Εμπιστεύομαι τον άνθρωπό μου. Άμα δεν τα βρίσκεις, το διαλύεις», τόνισε ο τραγουδιστής.

Για την επιλογή του να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα, είπε: «Δεν τα καταφέρνω, απλά δεν μ’ αρέσει να μιλάω γι’ αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος που το κάνω για τη δουλειά μου… Τι να κάνω για τη δουλειά μου; Δεν μου κάνει κάτι κακό το να έχω κοπέλα. Μπορεί να μη θέλει η κοπέλα σου. Και επίσης, δεν την κρύβω κιόλας. Μια χαρά είμαι και κυκλοφορώ, όπως όλος ο κόσμος. Απλά δεν το υπεραναλύω και δεν πολυσυζητάω γι’ αυτά τα πράγματα».