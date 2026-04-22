Συνελήφθη 35χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συντρόφου στον Άγιο Παντελεήμονα, την απείλησε με όπλο

Η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου οδήγησε στη σύλληψη 35χρονου άνδρα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από καταγγελία γυναίκας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η αλλοδαπή γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από το σπίτι στο οποίο βρισκόταν με τον 35χρονο σύντροφό της και προσέγγισε τους αστυνομικούς του περιπολικού. Όπως τους ανέφερε, ο άνδρας είχε προηγουμένως ασκήσει σωματική βία σε βάρος της και την είχε απειλήσει με πυροβόλο όπλο.

Ο κατηγορούμενος, αντιλαμβανόμενος την επικοινωνία της με τις Αρχές, προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο 35χρονος δράστης είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες, έβρισε και απείλησε τη γυναίκα, ενώ φέρεται να την σημάδεψε με όπλο, καταγράφοντας μάλιστα την πράξη σε βίντεο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλο όπλο τύπου pocket, γεμιστήρας με 7 φυσίγγια και 36,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Επιπλέον, σε αποθήκη ιδιοκτησίας του εντοπίστηκαν 586 γραμμάρια κάνναβης, 257 γραμμάρια ηρωίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και 6 τραπεζικές κάρτες και 5 κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, ενώ περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για εξύβριση, απειλή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Άγιος Παντελεήμονας

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

