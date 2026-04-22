Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Κόλαση φωτιάς και επικίνδυνων χημικών με δεκάδες τραυματίες – Το σενάριο της μεγάλης άσκησης “Τροία 2026” – Δείτε βίντεο

Εικόνες… εμπόλεμης ζώνης καταγράφονται στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης κοντά στο Σταθμό Εμποροκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) καθώς συγκρούστηκε ένα περονοφόρο όχημα με βυτιοφόρο που μετέφερε φυσικό αέριο. Από την σύγκρουση των οχημάτων εκδηλώθηκε έκρηξη και φωτιά στο βυτιοφόρο ενώ εργαζόμενοι στο λιμάνι τραυματίστηκαν σοβαρά από την έκρηξη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός καθώς το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχεται δεκάδες κλήσεις που αναφέρουν ότι βλέπουν ένα περίεργο νέφος πάνω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο σπεύδει αμέσως ένα πυροσβεστικό όχημα. Οι πυροσβέστες ρίχνονται αμέσως στην κατάσβεση της φωτιάς και ζητούν ενισχύσεις προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν και να σβήσουν την φωτιά αλλά και ασθενοφόρα για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν στα νοσοκομεία τους τραυματίες.

Σε χρόνο ρεκόρ πράγματι καταφθάνουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πλησιάσουν τους τραυματίες που κοίτονται αναίσθητοι και τραυματισμένοι στο έδαφος ενώ από την έκρηξη και τα επακόλουθα ωστικό και θερμικό κύμα προκαλούνται επιπτώσεις στις όμορες εγκαταστάσεις του Σ.ΕΜΠΟ. στα νότιο-ανατολικά του χώρου της εκρήξεως με αποτέλεσμα τη διάτρηση εμπορευματοκιβωτίου το οποίο περιέχει παλετοδεξαμενές με επικίνδυνα υλικά και τη διαρροή άγνωστου πτητικού διαφανούς-υποκίτρινου υγρού το οποίο ακολούθως εξατμίζεται ταχύτατα με τη μορφή υποκίτρινου νέφους η οποία κατακλύζει το χώρο του Σ.ΕΜΠΟ. και εξαπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Υπάρχουν αρκετοί εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι που εκτέθηκαν στο αέριο και στο σημείο καταφτάνει Ομάδας Αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. (Χημικού, Βιολογικού, Ραδιoλογικό και Πυρηνικού )Απειλών & Τεχνολογικών Ατυχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία και επιχείρησε για την έρευνα και διάσωση των κινδυνευόντων ατόμων, καθώς και για τον περιορισμό και τη διακοπή της διαρροής του επικίνδυνου υλικού.

Εν τω μεταξύ λίγα μέτρα πιο πέρα από το συμβάν καταφτάνουν και συγγενείς των εργαζόμενων που τραυματίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στο σημείο του ατυχήματος και οι οποίοι είναι εξαγριωμένοι ζητώντας να τους επιτραπεί να πλησιάσουν και να δουν τους ανθρώπους τους.

Όλα αυτά ευτυχώς αποτελούν το σενάριο της άσκησης «ΤΡΟΙΑ 2026» που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εντός των εγκαταστάσεων του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Στην άσκηση συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα και πραγματοποιήθηκε χωρίς να προηγηθεί προετοιμασία προκειμένου οι συμμετέχοντες σε πραγματικό χρόνο να βρουν τα κενά και τα λάθη έτσι ώστε σε περίπτωση πραγματικού ατυχήματος να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ορθά.

Όπως δήλωσε ο Αρχιπύραρχος και διοικητής της 2ης ΕΜΑΚ, Αργύρης Ρεγκάς «πρόκειται για μια άσκηση πυρόσβεσης και διάσωσης και διαχείρισης μαζικών απωλειών υγείας» προσθέτοντας ότι στην άσκηση συμμετείχαν πολλοί φορείς» μεταξύ των οποίων το Πυροσβεστικό Σώμα, η 2η ΕΜΑΚ, το Γενικό Χημείο του Κράτους , η Πολιτική Προστασία και το ΕΚΑΒ.

«Από το Πυροσβεστικό Σώμα μετείχαν 27 οχήματα με 54 πυροσβέστες και στο σύνολο είναι πάνω από 200 οι συμμετέχοντες» είπε επισημαίνοντας ότι «είναι η μεγαλύτερη άσκηση που έχει γίνει στη Βόρεια Ελλάδα».

«Ο αντικειμενικός σκοπός της άσκησης δεν είναι για να κάνουμε επίδειξη, είναι για να συνεργαστούν όλοι οι φορείς που είναι πάρα πολλοί και είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται μεταξύ τους. Να αυξήσουμε τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία μεταξύ αυτών των φορέων. Ο χώρος του Λιμένα Θεσσαλονίκης δεν επιλέχτηκε τυχαία, είναι η μεγαλύτερη πύλη εμπορίου για τη Βόρεια Ελλάδα και είναι ένας χώρος που διακινούνται και αποθηκεύονται πάρα πολλά υλικά και είναι ένας πιθανός χώρος που μπορεί να εκδηλωθεί ένα τέτοιο συμβάν» τόνισε ο Διοικητής της 2ης ΕΜΑΚ.