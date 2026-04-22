Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός σκύλος ξετρύπωσε πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης που ήταν κρυμμένο σε αυτοκίνητο – Δείτε βίντεο

Ένας 57χρονος Σκοπιανός συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 57χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών να επιβαίνει σε όχημα και να προσεγγίζει σταθμευμένο όχημα, στο οποίο επιχείρησε να εισέλθει με κλειδί που κατείχε.

Σε έρευνα του σταθμευμένου οχήματος, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλα» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρέθηκε καλά κρυμμένη στο χώρο των αποσκευών και κατασχέθηκε μια συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 1.118 γραμμαρίων.

Ανωτέρω 2 οχήματα κατασχέθηκαν, καθώς και 1 κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Facebook:

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Φάμελλος: Η Ελλάδα να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Μπούτσκος για τελικούς με Μπιλμπάο: “Έχουμε πολύ ενθουσιασμό, είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς”

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 14 ώρες πριν

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για το σπάσιμο αγάλματος του Ιησού στον Λίβανο: “Ο πόλεμος γεννά μόνο βία”

ΔΙΕΘΝΗ 58 λεπτά πριν

Ντόναλντ Τραμπ για κλείσιμο Στενών Ορμούζ: Το Ιράν καταρρέει οικονομικά, διψάνε για χρήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Νίκη: Μετέωροι χιλιάδες εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΣΧΕΣΕΙΣ 12 ώρες πριν

Οι τέσσερις παράγοντες που οδηγούν κάθε ζευγάρι στον χωρισμό, σύμφωνα με τον ειδικό