Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός σκύλος ξετρύπωσε πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης που ήταν κρυμμένο σε αυτοκίνητο – Δείτε βίντεο

Ένας 57χρονος Σκοπιανός συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 57χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών να επιβαίνει σε όχημα και να προσεγγίζει σταθμευμένο όχημα, στο οποίο επιχείρησε να εισέλθει με κλειδί που κατείχε.

Σε έρευνα του σταθμευμένου οχήματος, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλα» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρέθηκε καλά κρυμμένη στο χώρο των αποσκευών και κατασχέθηκε μια συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 1.118 γραμμαρίων.

Ανωτέρω 2 οχήματα κατασχέθηκαν, καθώς και 1 κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Facebook:

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.